Силы обороны Украины 28 июня и в ночь на 29 июня нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российской армии на оккупированных территориях и в самой РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Какие объекты РФ поразили ВСУ

Отмечается, что поражен автомобильный мост в районе Новоазовска в Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области, которые противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

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Также уничтожен склад материально-технических средств в районе Новосветловки и ряд пунктов управления беспилотниками в районах Гуляйполя, Бахмута и Теткиного на территории РФ. Отдельно поражен пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы в районе Великой Новоселки.

По уточненным данным, подтверждено также поражение двух объектов военной связи в районе Миняево Московской области РФ, один из которых полностью уничтожен.

Результаты всех украинских ударов уточняются, а Силы обороны заявляют о продолжении системных действий, направленных на нарушение управления, логистики и обеспечения российских войск.

Ранее сообщалось, что в Крыму в районе Ичока был поражен железнодорожный мост.

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