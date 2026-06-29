Удары по логистике РФ: уничтожены мосты, склады и командные пункты
- ВСУ поразили мост в районе Новоазовска и два железнодорожных моста в Луганской области.
- Также уничтожены склад и пункты управления БПЛА и РЭБ оккупантов в нескольких регионах.
- Подтверждены удары по объектам военной связи в Московской области РФ.
Силы обороны Украины 28 июня и в ночь на 29 июня нанесли серию ударов по военной инфраструктуре российской армии на оккупированных территориях и в самой РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Какие объекты РФ поразили ВСУ
Отмечается, что поражен автомобильный мост в районе Новоазовска в Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области, которые противник использовал для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.
Также уничтожен склад материально-технических средств в районе Новосветловки и ряд пунктов управления беспилотниками в районах Гуляйполя, Бахмута и Теткиного на территории РФ. Отдельно поражен пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы в районе Великой Новоселки.
По уточненным данным, подтверждено также поражение двух объектов военной связи в районе Миняево Московской области РФ, один из которых полностью уничтожен.
Результаты всех украинских ударов уточняются, а Силы обороны заявляют о продолжении системных действий, направленных на нарушение управления, логистики и обеспечения российских войск.
Ранее сообщалось, что в Крыму в районе Ичока был поражен железнодорожный мост.