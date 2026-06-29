Вечером 29 июня Киев и область накрыла мощная непогода – поднялся сильный ветер, возникли пыльные бури и началась гроза.

Об этом сообщают корреспонденты Фактов ICTV.

Непогода в Киеве 29 июня: что известно

В Киеве непогода 29 июня вызвала перебои с электричеством в некоторых районах. Фиксируются обрывы электропроводов и падение деревьев из-за шквального ветра.

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Также в украинской столице подтапливает улицы и общественный транспорт. В соцсетях публикуют фото и видео, на которых видно, как сильный ветер сносит крыши зданий, фонари и валит билборды.

Отметим, что ливень уже затруднил движение транспорта в Киеве.

Непогода затронула и область. В Киевской области возникла пыльная буря: сильный ветер поднял песок и строительные материалы с открытых площадок и недостроев.

Как предупредили синоптики Укргидрометцентра, опасные метеорологические явления на территории Киевской области и Киева продлятся до конца суток 29 июня. Ожидаются грозы и шквалы со скоростью 15-20 м/с до конца суток.

– Уровень опасности – первый, желтый. Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта, — говорится в сообщении ДТЭК.

Между тем ДТЭК отмечает, что переходит на усиленный режим работы из-за непогоды в Киеве и Киевской области.

– Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают круглосуточно, чтобы своевременно устранять возможные аварии, – говорится в заявлении.

Энергетики попросили экономно пользоваться электричеством, чтобы не перегружать сеть.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что 29 июня в Киеве и Киевской области столбики термометров могут достичь +35…+38 °С. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Осадков не прогнозировалось.

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