Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с турнира серии Grand Slam — US Open-2020 за агрессивное поведение.

Такое наказание спортсмену вынесли из-за того, что он отбросил ракеткой мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.

Инцидент произошел в матче четвертого круга во время встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. В Джоковича сдала эмоции после проигранной подачи, когда он уступал в первом сете 6:5.

Американская теннисная ассоциация также приняла решение, что из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open-2020, а также заработанные на турнире призовые.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw

— ESPN (@espn) September 6, 2020