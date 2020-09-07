Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с турнира серии Grand Slam — US Open-2020 за агрессивное поведение.

Такое наказание спортсмену вынесли из-за того, что он отбросил ракеткой мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.

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Инцидент произошел в матче четвертого круга во время встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. В Джоковича сдала эмоции после проигранной подачи, когда он уступал в первом сете 6:5.

Американская теннисная ассоциация также приняла решение, что из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, которые он заработал на US Open-2020, а также заработанные на турнире призовые.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw — ESPN (@espn) September 6, 2020

После игры Джокович покинул корт, где проходила встреча и отказался от участия в пресс-конференции. За это серба также оштрафовали.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, который имеет 12 номер посева на турнире.

Реакция Джоковича

Впоследствии Джокович отреагировал на свою дисквалификацию и попросил прощения у организаторов US Open.

— Эта ситуация меня расстраивает и опустошает. Я интересовался, как себя чувствует лайнсмен и мне сказали, что хорошо. Мне жаль, что я ее травмировал. Это было не намеренно. Это было неправильно. Я сделаю из этой дисквалификации важный для себя урок, чтобы я мог продолжать расти и развиваться как личность, — написал Джокович в Facebook.

Также он поблагодарил своих фанатов и семьи за поддержку, отметив, что это был тяжелый для всех день.

Новак не первый?

Джокович не единственный теннисист в истории, получивший дисквалификацию на турнирах Grand Slam, но серб стал первым, кого дисквалифицировали за последние 20 лет.

Впервые такое наказание в 1990 году на Australian Open получил американец Джон Макинрой. В 1995 году Roland Garros попросили покинуть немца Карстена Аррьенса, а с Уимблдона дисквалифицировали американца Джеффа Таранго.

До инцидента с Джоковичем последнее подобное наказание получил в 2000 году на Roland Garros австриец Штефан Кубек.