Перша ракетка світу серб Новак Джокович дискваліфікований з турніру серії Grand Slam – US Open-2020 за агресивну поведінку.

Таке покарання спортсмену винесли через те, що він відкинув ракеткою м’яч у бік та влучив у жінку-лайнсмена.

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Інцидент відбувся у матчі четвертого кола під час зустрічі з іспанцем Пабло Карреньо-Бустою. У Джоковича здала емоції після програної подачі, коли він поступався у першому сеті 6:5.

Американська тенісна асоціація також ухвалила рішення, що через дискваліфікацію Джокович втратить всі рейтингові очки, які він заробив на US Open-2020, а також зароблені на турнірі призові.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw — ESPN (@espn) September 6, 2020

Після гри Джокович покинув корт, де відбувалася зустріч та відмовився від участі у прес-конференції. За це серба також оштрафували.

За вихід до півфіналу Карреньо-Буста посперечається з канадським тенісистом Денисом Шаповаловим, який має 12 номер посіву на турнірі.

Реакція Джоковича

Згодом Джокович відреагував на свою дискваліфікацію та попросив вибачення в організаторів US Open.

— Ця ситуація мене засмучує та спустошує. Я цікавився, як себе почуває лайнсмен і мені сказали, що добре. Мені шкода, що я її травмував. Це було не навмисно. Це було неправильно. Я зроблю з цієї дискваліфікації важливий для себе урок, щоб я міг продовжувати рости та розвиватися як особистість, – написав Джокович у Facebook.

Також він подякував своїм фанатам та сім’ї за підтримку, зазначивши, що це був важкий для всіх день.

Новак не перший?

Джокович не єдиний тенісист в історії, який отримав дискваліфікацію на турнірах Grand Slam, але серб став першим, кого дискваліфікували за останні 20 років.

Вперше таке покарання у 1990 році на Australian Open отримав американець Джон Макінрой. У 1995 році Roland Garros попросили покинути німця Карстена Аррьєнса, а з Вімблдону дискваліфікували американця Джеффа Таранго.

До інциденту з Джоковичем останнє подібне покарання отримав у 2000 році на Roland Garros австрієць Штефан Кубек.