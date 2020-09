Перша ракетка світу серб Новак Джокович дискваліфікований з турніру серії Grand Slam – US Open-2020 за агресивну поведінку.

Таке покарання спортсмену винесли через те, що він відкинув ракеткою м’яч у бік та влучив у жінку-лайнсмена.

Інцидент відбувся у матчі четвертого кола під час зустрічі з іспанцем Пабло Карреньо-Бустою. У Джоковича здала емоції після програної подачі, коли він поступався у першому сеті 6:5.

Американська тенісна асоціація також ухвалила рішення, що через дискваліфікацію Джокович втратить всі рейтингові очки, які він заробив на US Open-2020, а також зароблені на турнірі призові.

