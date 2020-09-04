4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк в третьем кругу соревнования US Open-2020 проиграла японке Наоми Осаке.

Спортсменки сыграли три сета, в двух из которых победила Осака, счет — 6:3, 6:7, 6:2.

Поединок был динамичным и длился 2 часа и 26 минут.

Читайте: Украинка Костюк разгромила россиянку Касаткину в первом круге US Open-2020

Из-за поражения Марта Костюк покидает соревнования в US Open-2020.

Костюк была последней украинкой, которая шла к победе в рамках соревнования. Сейчас все украинские спортсменки покинули его.

Марта Костюк на US Open-2020

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг соревнований US Open-2020.

Это первое участие спортсменки в этом соревновании.

Накануне она победила латвийку Анастасию Севастову, для этого украинке понадобилось меньше полутора часа.