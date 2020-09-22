Суареса обвинили в мошенничестве при сдаче экзамена по итальянскому языку

Правоохранительные органы Италии Guarda di Finanza провели расследование после сдачи экзамена по итальянскому языку футболистом каталонской Барселоны Луисом Суаресом. Правоохранители выяснили, что форвард сборной Уругвая жульничал и заранее знал ответы на все вопросы.

33-летний уругваец был в шаге от перехода в туринский Ювентус и сдавал экзамен по итальянскому языку в городе Перуджа, чтобы начать процесс получения итальянского паспорта.

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Однако, Guarda di Finanza выявила нарушения во время прохождении сертифицированного теста игроком на прошлой неделе.

Издание la Repubblica утверждает, что вопросы и ответы были заранее согласованы с уругвайским спортсменом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) 17 Июн 2020 в 6:11 PDT

По результатам теста Суарес получил уровень В1, который означает средний уровень владения языком. Человек с уровнем В1 должен понимать почти все сказанное своим собеседником и поддерживать разговор.

Теперь Суарес должен явиться на допрос в правоохранительные органы Италии для дачи показаний.

Ювентус хотел, чтобы Суарес получил итальянский паспорт, так как уже заполнил квоту игроков, которые не являются резидентами Европейского союза.

После того, как переход Суареса в Турин сорвался, Ювентус переключился на испанского форварда мадридского Атлетико Альваро Морату. Игрок вернется в Юве на правах годичной аренды.

Источник: Football Italia