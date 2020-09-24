Экс игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делоне Уэста снова заметили за попрошайничеством на улицах Далласа в штате Техас.

Соответствующий снимок, где бывшая баскетбольная звезда просит денег на улице, распространился в соцсетях.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP — (@CallTcooks) September 22, 2020

Известно, что у 37-летнего баскетболиста обнаружили биполярное расстройство, а сейчас у него нет постоянного жилья и милостыню.

Профсоюз игроков НБА оказывал финансовую помощь бывшему коллеге, но известно, что соответствующим средствам Делоне не нашел достойного применения.

В 2016 году его уже замечали на улицах, когда он просил милостыню. А в января 2020 года появилось видео, где его били и надели наручники.

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Еще во времена своей игровой карьеры в Кливленде, где его партнером по команде был ЛеБрон Джеймс, имя Делоне Уэста часто появлялось в скандальных рубриках.

В 2009 году его арестовали за хранение оружия, а в 2010 году СМИ писали о его романе с матерью ЛеБрона. В 2012 году НБА оштрафовала мужчину за то, что он ткнул пальцем в ухо игроку Гордону Хейворду во время игры.

В 2004 году на драфте НБА Бостон его выбрал в первом раунде под 24-м номером. Он провел девять сезонов в НБА, сыграв в 432 матчах регулярного чемпионата. Карьеру в НБА он завершил в 2012 году, после чего перебрался в Китайской баскетбольной лиги.

Источник: Republic World