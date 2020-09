Экс игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делоне Уэста снова заметили за попрошайничеством на улицах Далласа в штате Техас.

Соответствующий снимок, где бывшая баскетбольная звезда просит денег на улице, распространился в соцсетях.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP

— (@CallTcooks) September 22, 2020