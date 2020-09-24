PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бывший партнер ЛеБрона Джеймса просит милостыню на улицах Далласа

Экс игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Делоне Уэста снова заметили за попрошайничеством на улицах Далласа в штате Техас.

Соответствующий снимок, где бывшая баскетбольная звезда просит денег на улице, распространился в соцсетях.

Известно, что у 37-летнего баскетболиста обнаружили биполярное расстройство, а сейчас у него нет постоянного жилья и милостыню.

Профсоюз игроков НБА оказывал финансовую помощь бывшему коллеге, но известно, что соответствующим средствам Делоне не нашел достойного применения.

В 2016 году его уже замечали на улицах, когда он просил милостыню. А в января 2020 года появилось видео, где его били и надели наручники.

Читайте: Баскетболист НБА стал жертвой сексуального насилия в детстве

Еще во времена своей игровой карьеры в Кливленде, где его партнером по команде был ЛеБрон Джеймс, имя Делоне Уэста часто появлялось в скандальных рубриках.

Делонте Уэст

В 2009 году его арестовали за хранение оружия, а в 2010 году СМИ писали о его романе с матерью ЛеБрона. В 2012 году НБА оштрафовала мужчину за то, что он ткнул пальцем в ухо игроку Гордону Хейворду во время игры.

В 2004 году на драфте НБА Бостон его выбрал в первом раунде под 24-м номером. Он провел девять сезонов в НБА, сыграв в 432 матчах регулярного чемпионата. Карьеру в НБА он завершил в 2012 году, после чего перебрался в Китайской баскетбольной лиги.

Источник: Republic World

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка