PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Колишній партнер ЛеБрона Джеймса жебракує на вулицях Далласа

Екс- гравця Національної баскетбольної асоціації (НБА) Делонте Веста знову помітили за жебрацтвом на вулицях Далласа у штаті Техас.

Відповідний знімок, де колишня баскетбольна зірка просить грошей на вулиці, розповсюдився у соцмережах.

Відомо, що у 37-річного баскетболіста виявили біполярний розлад, а нині він немає постійного житла та жебракує.

Профсоюз гравців НБА надавав фінансову допомогу колишньому колезі, але відомо, що відповідним коштам Делонте не знайшов гідного застосування.

У 2016 році його вже помічали на вулицях, коли він просив милостиню. А у січні 2020 року з’явилося відео, де його били та одягли наручники.

Читайте: Баскетболіст НБА став жертвою сексуального насильства у дитинстві

Ще за часів своєї ігрової кар’єри у Клівленді, де його партнером по команді був ЛеБрон Джеймс, ім’я Делонте Веста часто з’являлося у скандальних рубриках.

Делонте Уэст

У 2009 році його заарештували за зберігання зброї, а у 2010 році ЗМІ писали про його роман із матір’ю ЛеБрона. У 2012 році НБА оштрафувала чоловіка за те, що він ткнув пальцем у вухо гравцю Гордону Гейворду під час гри.

У 2004 році на драфті НБА Бостон його вибрав у першому раунді під 24-м номером. Він провів дев’ять сезонів в НБА, відігравши у 432 матчах регулярного чемпіонату. Кар’єру в НБА він завершив у 2012 році, після чого перебрався до Китайської баскетбольної ліги.

Джерело: Republic World

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка