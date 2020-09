Екс- гравця Національної баскетбольної асоціації (НБА) Делонте Веста знову помітили за жебрацтвом на вулицях Далласа у штаті Техас.

Відповідний знімок, де колишня баскетбольна зірка просить грошей на вулиці, розповсюдився у соцмережах.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP

— (@CallTcooks) September 22, 2020