Екс- гравця Національної баскетбольної асоціації (НБА) Делонте Веста знову помітили за жебрацтвом на вулицях Далласа у штаті Техас.

Відповідний знімок, де колишня баскетбольна зірка просить грошей на вулиці, розповсюдився у соцмережах.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP — (@CallTcooks) September 22, 2020

Відомо, що у 37-річного баскетболіста виявили біполярний розлад, а нині він немає постійного житла та жебракує.

Профсоюз гравців НБА надавав фінансову допомогу колишньому колезі, але відомо, що відповідним коштам Делонте не знайшов гідного застосування.

У 2016 році його вже помічали на вулицях, коли він просив милостиню. А у січні 2020 року з’явилося відео, де його били та одягли наручники.

Читайте: Баскетболіст НБА став жертвою сексуального насильства у дитинстві

Ще за часів своєї ігрової кар’єри у Клівленді, де його партнером по команді був ЛеБрон Джеймс, ім’я Делонте Веста часто з’являлося у скандальних рубриках.

У 2009 році його заарештували за зберігання зброї, а у 2010 році ЗМІ писали про його роман із матір’ю ЛеБрона. У 2012 році НБА оштрафувала чоловіка за те, що він ткнув пальцем у вухо гравцю Гордону Гейворду під час гри.

У 2004 році на драфті НБА Бостон його вибрав у першому раунді під 24-м номером. Він провів дев’ять сезонів в НБА, відігравши у 432 матчах регулярного чемпіонату. Кар’єру в НБА він завершив у 2012 році, після чого перебрався до Китайської баскетбольної ліги.

Джерело: Republic World