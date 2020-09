Во время матча 1/8 финала Кубка футбольной лиги Англии между лондонскими клубами Тоттенхэм и Челси случился необычный инцидент.

На 77-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу подопечных Фрэнка Лэмпарда 26-летний полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер самовольно покинул игровое поле и побежал в подтрибунное помещение.

Читайте: Тоттенхэм показал два комплекта формы на сезон-2020/21

Наставник шпор Жозе Моуринью погнался за футболистом. Вскоре Дайер вернулся на поле, а Моуринью занял свое место в технической зоне.

Where did Jose Mourinho go?

pic.twitter.com/66RvHyKYEl

— 433 (@433) September 29, 2020