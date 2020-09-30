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Факты / Спорт

Зов природы: игрок Тоттенхэма во время игры убежал в туалет, тренер бросился за ним

Во время матча 1/8 финала Кубка футбольной лиги Англии между лондонскими клубами Тоттенхэм и Челси случился необычный инцидент.

На 77-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу подопечных Фрэнка Лэмпарда 26-летний полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер самовольно покинул игровое поле и побежал в подтрибунное помещение.

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Наставник шпор Жозе Моуринью погнался за футболистом. Вскоре Дайер вернулся на поле, а Моуринью занял свое место в технической зоне.

— После игры в воскресенье было очень трудно. Возможно, поэтому мне пришлось отбежать, но мы прошли дальше! Жозе был недоволен, но что поделаешь — зов природы. Я слышал, что Челси имел момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили, — объяснил Дайер свое несколькоминутное отсутствие.

Пока шпоры оставались в меньшинстве синие действительно могли увеличить преимущество в счете, но Каллум Хадсон-Одои не попал в сетку ворот из центра штрафной. Наставник шпор после игры поддержал своего игрока.

— То, что случилось с Дайером, ненормально, и я должен в определенной степени его похвалить. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. Ему ничего не оставалось, как побежать в подтрибунное помещение. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся, и это отличный пример для всех. Если руководству Лиги наплевать на игроков, то мне нет, — заявил Жозе.

Интересно, что после матча награду лучшего игрока встречи Эрик Дайер отдал унитазу, которым он воспользовался во время игры. Об этом англичанин написал в соцсетях, прикрепив снимок унитаза с наградой.

— Настоящий лучший игрок матча, — подписал Эрик.

 

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Публикация от Eric Dier (@ericdier15)

Отметим, что 27 сентября Дайер отыграл полный матч против Ньюкасл Юнайтед (1:1) в рамках АПЛ.

Через несколько минут после возвращения на поле Дайера хавбек Тоттенхэма Эрик Ламела ответил на гол Тимо Вернера, сравняв счет во встрече. В серии пенальти точнее были шпоры 5:4 — решающий пенальти синих не реализовал Мейсон Маунт. В четвертьфинале Тоттенхэм встретится с победителем пары Астон Вилла — Сток Сити.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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