Під час матчу 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги Англії між лондонськими клубами Тоттенгем та Челсі трапився незвичний інцидент.

На 77-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 на користь підопічних Френка Лемпарда 26-річний півзахисник Тоттенгема Ерік Дайєр самовільно покинув ігрове поле та побіг у підтрибунне приміщення.

Наставник шпор Жозе Моурінью погнався за футболістом. Незабаром Дайєр повернувся на поле, а Моурінью зайняв своє місце у технічній зоні.

Where did Jose Mourinho go?

pic.twitter.com/66RvHyKYEl

— 433 (@433) September 29, 2020