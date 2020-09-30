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Факти / Спорт

Поклик природи: гравець Тоттенгема під час гри побіг у туалет, тренер кинувся за ним

Під час матчу 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги Англії між лондонськими клубами Тоттенгем та Челсі трапився незвичний інцидент.

На 77-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 на користь підопічних Френка Лемпарда 26-річний півзахисник Тоттенгема Ерік Дайєр самовільно покинув ігрове поле та побіг у підтрибунне приміщення.

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Наставник шпор Жозе Моурінью погнався за футболістом. Незабаром Дайєр повернувся на поле, а Моурінью зайняв своє місце у технічній зоні.

— Після гри у неділю було дуже важко. Можливо, через це мені довелося відбігти, але ми пройшли далі! Жозе був не задоволений, але що поробиш – поклик природи. Я чув, що Челсі мав момент, поки мене не було, але, на щастя, вони не забили, – пояснив Дайер свою кількахвилинну відсутність.

Поки шпори лишалися у меншості сині дійсно могли збільшити перевагу у рахунку, але Каллум Хадсон-Одої не влучив у сітку воріт із центра штрафного майданчика. Наставник шпор після гри підтримав свого гравця.

— Те, що трапилося з Дайером, ненормально, і я повинен певною мірою його похвалити. Потрібно ввести заборону на участь гравців у двох матчах за 48 годин на такому рівні. Йому нічого не залишалося, як побігти у підтрибунне приміщення. Мені довелося натиснути на нього, щоб він повернувся, і це відмінний приклад для всіх. Якщо керівництву Ліги наплювати на гравців, то мені ні, – заявив Жозе.

Цікаво, що після матчу нагороду Найкращого гравця зустрічі Ерік Дайєр віддав унітазу, яким він скористався під час гри. Про це англієць написав у соцмережах, прикріпивши знімок унітазу з нагородою.

— Справжній найкращий гравець матчу, – підписав Ерік.

 

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Публикация от Eric Dier (@ericdier15)

Відзначимо, що 27 вересня Дайєр відіграв повний матч проти Ньюкасл Юнайтед (1:1) в рамках АПЛ.

Через кілька хвилин після повернення Дайєра на поле хавбек Тоттенгема Ерік Ламела відповів на гол Тімо Вернера, зрівнявши рахунок у зустрічі. У серії пенальті точнішими були шпори 5:4 – вирішальний пенальті у синіх не реалізував Мейсон Маунт. У чвертьфіналі Тоттенгем зустрінеться з переможцем пари Астон Вілла – Сток Сіті.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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