В швейцарском Ньоне завершилась процедура жеребьевки группового этапа Лиги Европы, в котором приняла участие и луганская Заря.
Группа G
Брага (Португалия)
Лестер (Англия)
АЕК (Греция)
Заря (Украина)
В сезоне 2020/21 группового этапа Лиги Европы Украина представлена только одной командой.
Заря не может встретиться с московским ЦСКА, поскольку украинские и российские клубы разводят во время жеребьевки.
Групповой турнир Лиги Европы начнется 22 октября.
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Жеребьевка Лиги чемпионов
В Женеве 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Впервые за четыре года Украина на этом этапе представят два клуба — Шахтер, который напрямую попал в корзину, а также Динамо, благодаря успешной квалификации в турнире.
Во время жеребьевки горняки попали во вторую корзину посева, а бело-синие — в третью.