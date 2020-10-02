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Факты / Спорт

Определились соперники Зари на групповом этапе Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась процедура жеребьевки группового этапа Лиги Европы, в котором приняла участие и луганская Заря.

Группа G

Брага (Португалия)

Лестер (Англия)

АЕК (Греция)

Заря (Украина)

В сезоне 2020/21 группового этапа Лиги Европы Украина представлена только одной командой.

Заря не может встретиться с московским ЦСКА, поскольку украинские и российские клубы разводят во время жеребьевки.

Групповой турнир Лиги Европы начнется 22 октября.

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Жеребьевка Лиги чемпионов

В Женеве 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Впервые за четыре года Украина на этом этапе представят два клуба — Шахтер, который напрямую попал в корзину, а также Динамо, благодаря успешной квалификации в турнире.

Во время жеребьевки горняки попали во вторую корзину посева, а бело-синие — в третью.

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