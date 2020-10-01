Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 произошло во время официальной церемонии в швейцарской Женеве.
Впервые за четыре года Украина на этом этапе представят два клуба — донецкий Шахтер, который напрямую попал в корзину, а также киевское Динамо, благодаря успешной квалификации в турнире.
Читайте: Обошли Шотландию и Турцию: Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА
Во время жеребьевки горняки попали во вторую корзину посева, а бело-синие — в третью.
Отметим, что по регламенту жеребьевки команды из Украины и России не могут сыграть друг с другом.
|
Группа А
- Бавария (Германия)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Зальцбург (Австрия)
- Локомотив (Россия)
|
Группа В
- Реал Мадрид (Испания)
- Шахтер Донецк (Украина)
- Интер (Италия)
- Боруссия Менхенгладбах (Германия)
|
Группа С
- Порту (Португалия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Олимпиакос (Греция)
- Марсель (Франция)
|
Группа D
- Ливерпуль (Англия)
- Аякс (Нидерланды)
- Аталанта (Италия)
- Митьюлланд (Дания)
|
Группа E
- Севилья (Испания)
- Челси (Англия)
- Краснодар (Россия)
- Ренн (Франция)
|
Группа F
- Зенит (Россия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Лацио (Италия)
- Брюгге (Бельгия)
|
Группа G
- Ювентус (Италия)
- Барселона (Испания)
- Динамо Киев (Украина)
- Ференцварош (Венгрия)
|
Группа H
- ПСЖ (Франция)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Истанбул Башакшехир (Турция)
Первый тур группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 20-21 октября, а заключительный — на 8-9 декабря текущего года.
Финал турнира должен состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка в субботу, 29 мая 2021 года. Действующим чемпионом турнира является мюнхенская Бавария, которая в финале в Лиссабоне минимально обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==