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Шахтер и Динамо узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 произошло во время официальной церемонии в швейцарской Женеве.

Впервые за четыре года Украина на этом этапе представят два клуба — донецкий Шахтер, который напрямую попал в корзину, а также киевское Динамо, благодаря успешной квалификации в турнире.

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Во время жеребьевки горняки попали во вторую корзину посева, а бело-синие — в третью.

Отметим, что по регламенту жеребьевки команды из Украины и России не могут сыграть друг с другом.

Группа А

  • Бавария (Германия)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Зальцбург (Австрия)
  • Локомотив (Россия)

Группа В

  • Реал Мадрид (Испания)
  • Шахтер Донецк (Украина)
  • Интер (Италия)
  • Боруссия Менхенгладбах (Германия)

Группа С

  • Порту (Португалия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Олимпиакос (Греция)
  • Марсель (Франция)

Группа D

  • Ливерпуль (Англия)
  • Аякс (Нидерланды)
  • Аталанта (Италия)
  • Митьюлланд (Дания)

Группа E

  • Севилья (Испания)
  • Челси (Англия)
  • Краснодар (Россия)
  • Ренн (Франция)

Группа F

  • Зенит (Россия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Лацио (Италия)
  • Брюгге (Бельгия)

Группа G

  • Ювентус (Италия)
  • Барселона (Испания)
  • Динамо Киев (Украина)
  • Ференцварош (Венгрия)

Группа H

  • ПСЖ (Франция)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Истанбул Башакшехир (Турция)

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 20-21 октября, а заключительный — на 8-9 декабря текущего года.

Финал турнира должен состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка в субботу, 29 мая 2021 года. Действующим чемпионом турнира является мюнхенская Бавария, которая в финале в Лиссабоне минимально обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0.

Источник: УЕФА

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