Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 произошло во время официальной церемонии в швейцарской Женеве.

Впервые за четыре года Украина на этом этапе представят два клуба — донецкий Шахтер, который напрямую попал в корзину, а также киевское Динамо, благодаря успешной квалификации в турнире.

Читайте: Обошли Шотландию и Турцию: Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА

Во время жеребьевки горняки попали во вторую корзину посева, а бело-синие — в третью.

Отметим, что по регламенту жеребьевки команды из Украины и России не могут сыграть друг с другом.

Группа А Бавария (Германия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Локомотив (Россия) Группа В Реал Мадрид (Испания)

Шахтер Донецк (Украина)

Интер (Италия)

Боруссия Менхенгладбах (Германия) Группа С Порту (Португалия)

Манчестер Сити (Англия)

Олимпиакос (Греция)

Марсель (Франция) Группа D Ливерпуль (Англия)

Аякс (Нидерланды)

Аталанта (Италия)

Митьюлланд (Дания) Группа E Севилья (Испания)

Челси (Англия)

Краснодар (Россия)

Ренн (Франция) Группа F Зенит (Россия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Лацио (Италия)

Брюгге (Бельгия) Группа G Ювентус (Италия)

Барселона (Испания)

Динамо Киев (Украина)

Ференцварош (Венгрия) Группа H ПСЖ (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

РБ Лейпциг (Германия)

Истанбул Башакшехир (Турция)

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 20-21 октября, а заключительный — на 8-9 декабря текущего года.

Финал турнира должен состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка в субботу, 29 мая 2021 года. Действующим чемпионом турнира является мюнхенская Бавария, которая в финале в Лиссабоне минимально обыграла французский ПСЖ со счетом 1:0.