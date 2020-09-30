Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Турцию и Шотландию

Киевское Динамо благодаря победе над бельгийским Гентом во втором матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а также выходу в групповой этап турнира, помогло Украине улучшить положение в таблице коэффициентов УЕФА.

За победу над буйволами динамовцы набрали 5 очков — один за саму победу и четыре бонусных очка за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Всего киевляне набрали в текущем сезоне уже 7,5 балла в копилку страны.

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Сейчас у Украины 14 очков за текущий евросезон — 7,5 принесли киевляне, четыре очка получил донецкий Шахтер за выход в групповой этап ЛЧ, два очка у Колоса и 0,5 бонусных получила черниговская Десна, а луганская Заря, которая стартует в групповом этапе Лиги Европы, пока без очков.

Если разделить 14 бонусных очков на пять команд-представителей от Украины то в сумме получим 2,800 балла. Если учитывать только текущий, то мы идем восьмыми в таблице.

В пятилетнем рейтинге УЕФА Украина поднялась на 11 позицию, обогнав Шотландию и Турцию. От Австрии, которая идет десятой, отставание составляет 1,025 балла, но их можно наверстать осенью за счет удачных выступлений наших трех клубов.

Борьба в таблице коэффициентов за 8-13 места:

8. Бельгия — ЛЧ: Брюгге. ЛЕ: Гент, Антверпен, Стандард (квалификация), Шарлеруа (квалификация);

9. Нидерланды — ЛЧ: Аякс. ЛЕ: АЗ Алкмаар, Фейеноорд, ПСВ (квалификация);

10. Австрия — ЛЧ: Зальцбург (квалификация). ЛЕ: Вольфсбергер, Рапид, ЛАСК (квалификация);

11. Украина — ЛЧ: Шахтер, Динамо Киев. ЛЕ: Заря Луганск;

— ЛЧ: Шахтер, Динамо Киев. ЛЕ: Заря Луганск; 12. Турция — ЛЧ: Истанбул Бешакшехир. ЛЕ: Сивасспор, Галатасарай (квалификация);

13. Шотландия — ЛЧ: (завершили выступления). ЛЕ: Селтик (квалификация), Рейнджерс (квалификация).

Интересно, что за три матча под руководством Мирчи Луческу киевский клуб набрал больший еврокоэффициент, чем за весь прошлый сезон. В предыдущем розыгрыше Динамо набрало 7,5 очков (1,5 балла в таблицу коэффициентов страны), на одно очко меньше, чем сейчас. Тогда киевляне провалили сначала отбор ЛЧ, а затем и групповой этап Лиги Европы.

Фото: FC Dynamo Kyiv