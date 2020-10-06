Севилья подписала маскота Гуннерзавра, которого уволил лондонский Арсенал

Испанская Севилья провернула самый необычный трансфер в летнее окно. Неорвионци объявили о переходе маскота лондонского Арсенала Гуннерзавра, которого временно уволили из-за убытков связанных с пандемией коронавируса.
— Мечты сбываются! Добро пожаловать, Гуннерзавр, — говорится в сообщении на странице испанского клуба в Twitter.
Dreams do come true. Welcome, @Gunnersaurus! #AnnounceGunnersaurus #DeadlineDay https://t.co/2xlJ0WWRnA pic.twitter.com/yxFDMr4yry
— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2020
Таким образом, маскот Гуннерзавр будет развлекать болельщиков на трибунах арены Рамон Санчес Писхуан.
Роль маскота канониров с 1993 года исполнял болельщик Арсенала Джерри Ки, которого также уволили с должности координатора фанатов во время выездов.
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Новость об увольнении Геннерзавра разбила сердца фанатов во всем мире, а болельщики Арсенала запустили сбор средств в поддержку дракончика.
По информации издания ESPN, увольнение Гуннерзавра было временным. Маскот вернулся бы на трибуны вместе с болельщиками после пандемии, но Севилья решила сделать эффектный пиар-ход.