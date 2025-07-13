Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти: совещание Зеленского и Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по вопросу обновления социальных выплат и сокращения расходов на госаппарат.

Об этом президент сообщил в Telegram.

Выплаты при рождении ребенка и пакет школьника

— Правительство подготовило обновление государственной поддержки наших людей. Готовится к утверждению модернизация выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка. Детали будут обнародованы завтра Кабинетом министров Украины, – отметил Зеленский.

По словам президента, в этом году почти 180 тыс. украинских семей получат денежную помощь на сбор детей в школу в рамках программы пакет школьника.

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— Есть финансовая основа и для обеспечения бесплатного питания в школах Украины для детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях – всех детей с 1-го по последний классы, – добавил президент.

Президент и премьер обсудили реализацию решений для поддержки предпринимательства, развитие национального оборонного производства и экономическую стабильность государства.

— Важно провести аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины, – говорится в сообщении.

Реформа исполнительной власти

Зеленский также анонсировал масштабную реформу в системе исполнительной власти.

Она предусматривает сокращение расходов на содержание государственного аппарата, дерегуляцию и переориентацию бюджетных средств на первоочередные нужды.

— Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти, – отметил президент.

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