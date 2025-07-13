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Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Взрывы в Полтаве 13 июля: повреждены дома, есть пострадавший

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ВСУ

Во время воздушной тревоги в Полтаве прогремели взрывы в воскресенье, 13 июля. Россияне обстреляли дронами Полтавскую область, есть пострадавший.

Взрывы в Полтаве 13 июля: что известно

Взрывы в Полтаве сегодня прозвучали во время воздушной тревоги. В Полтавской ОВА заявили, что враг атаковал Полтавщину дронами.

— Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО, — говорится в сообщении.

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В Полтавской громаде повреждены три жилых дома. Пострадал человек, медики оказывают ему необходимую помощь.

В 20:02 воздушные Силы ВС Украины сообщали о движении вражеских БпЛА на Полтавщину. Позже стало известно о наличии дронов на востоке Полтавщины.

В 20:42 ВС ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Напомним, 3 июля россияне нанесли удар по ТЦК в Полтаве и объектам поблизости.

Одно из попаданий спровоцировало пожар в здании ТЦК. В результате атаки погибли три человека, 47 пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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