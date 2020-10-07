Защитник футбольного клуба Олимпик Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 накануне товарищеской игры против команды Украины.

26-летнего футболиста отправили на самоизоляцию и он уже покинул тренировочный лагерь Ле Блю. На место Дюбуа наставник сборной Франции уже вызвал защитника мадридского Реала Ферлана Мэнди.

Didier Deschamps has called up Ferland Mendy to replace Léo Dubois, who will miss all 3 games after testing positive for Covid-19. pic.twitter.com/fKeAdQZVDK — French Team (@FrenchTeam) October 6, 2020

За сборную Франции Дюбуа провел пять матчей, дебютировав за национальную команду в июне 2019 года.

Кроме товарищеской игры со сборной Украины Дюбуа пропустит третий и четвертый туры в рамках группового этапа Лиги наций против Португалии и Хорватии, которые должны состояться 11 и 14 октября соответственно.

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В прошлом сезоне Лео принял участие в 28 матчах за Лион, с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Матч Франция — Украина состоится 7 октября в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс в 22.10 по киевскому времени.

6 октября стало известно, что два голкипера сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на Covid-19. Также положительный результат обнаружили у шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

Таким образом в распоряжении Андрея Шевченко на игру с командой Франции есть лишь один голкипер — футболист киевского Динамо Георгий Бущан.

Источник: French Team