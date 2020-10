Защитник футбольного клуба Олимпик Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 накануне товарищеской игры против команды Украины.

26-летнего футболиста отправили на самоизоляцию и он уже покинул тренировочный лагерь Ле Блю. На место Дюбуа наставник сборной Франции уже вызвал защитника мадридского Реала Ферлана Мэнди.

Didier Deschamps has called up Ferland Mendy to replace Léo Dubois, who will miss all 3 games after testing positive for Covid-19. pic.twitter.com/fKeAdQZVDK

