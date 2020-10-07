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Факты / Спорт

У футболиста сборной Франции обнаружили Covid-19 перед матчем с Украиной

Защитник футбольного клуба Олимпик Лион и сборной Франции Лео Дюбуа сдал положительный тест на Covid-19 накануне товарищеской игры против команды Украины.

26-летнего футболиста отправили на самоизоляцию и он уже покинул тренировочный лагерь Ле Блю. На место Дюбуа наставник сборной Франции уже вызвал защитника мадридского Реала Ферлана Мэнди.

За сборную Франции Дюбуа провел пять матчей, дебютировав за национальную команду в июне 2019 года.

Кроме товарищеской игры со сборной Украины Дюбуа пропустит третий и четвертый туры в рамках группового этапа Лиги наций против Португалии и Хорватии, которые должны состояться 11 и 14 октября соответственно.

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В прошлом сезоне Лео принял участие в 28 матчах за Лион, с которым дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Матч Франция — Украина состоится 7 октября в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс в 22.10 по киевскому времени.

6 октября стало известно, что два голкипера сборной Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на Covid-19. Также положительный результат обнаружили у шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

Таким образом в распоряжении Андрея Шевченко на игру с командой Франции есть лишь один голкипер — футболист киевского Динамо Георгий Бущан.

Источник: French Team

Фото: Dreamstime

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