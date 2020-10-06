Вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус. Также положительный результат обнаружили у шеф-повара сине-желтых Любомира Тошича.

Накануне во Франции тестирование проходили футболисты, которых довызвали на матчи: Владимир Шепелев, Юрий Панькив и Ефим Конопля, а также легионеры сине-желтых.

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Остальные футболисты, тренерский штаб и члены персонала получили отрицательные результаты тестов и готовятся к предматчевой тренировке, которая начнется 6 октября на Стад де Франс в 20.00 по киевскому времени.

Таким образом в распоряжении Андрея Шевченко на игру с командой Франции есть лишь один голкипер — футболист киевского Динамо Георгий Бущан.

Трое инфицированных лиц изолированные в своих номерах в гостинице Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная Украины.

Вспышка коронавируса в Шахтере

4 октября стало известно, что футболисты донецкого Шахтера Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а также двое сотрудников персонала сдали положительные тесты на коронавирус.

Поэтому команда в полном составе ушла на самоизоляцию, а тренерский штаб сборной Украины в срочном порядке довызвал голкипера Александрии Юрия Панькова и хавбека киевского Динамо Владимира Шепелева.