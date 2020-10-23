23 октября проходила вторая тренировочная сессия Гран-при Португалии на трассе Формулы-1 Алгарве.

Однако ее пришлось прервать за 45 минут до конца заездов.

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Болида Альфа Таури, за рулем которого находился сенсационный победитель сентябрьского Гран-при Италии Пьер Гасли, загорелся на ходу.

24-летний французский гонщик съехал с трассы и покинул машину.

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