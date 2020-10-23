23 октября проходила вторая тренировочная сессия Гран-при Португалии на трассе Формулы-1 Алгарве.
Однако ее пришлось прервать за 45 минут до конца заездов.
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Болида Альфа Таури, за рулем которого находился сенсационный победитель сентябрьского Гран-при Италии Пьер Гасли, загорелся на ходу.
24-летний французский гонщик съехал с трассы и покинул машину.
A dramatic fire ended Pierre Gasly’s FP2 in Portimao #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/RLd1jPBFkd
— Formula 1 (@F1) October 23, 2020
Сын Шумахера на Формуле-1
Сын знаменитого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, который сейчас является пилотом команды Prema Racing, Мик Шумахер дебютирует в королевских гонках на следующей неделе.
Дебют 21-летнего немца состоится на Гран-при Айфель на легендарной трассе Нюрбургринг в Нюрбурге.