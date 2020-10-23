23 жовтня відбулася друга тренувальна сесія Гран-прі Португалії на трасі Формули-1 Алгарве.
Однак її довелося перервати за 45 хв до кінця заїздів.
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Болід Альфа Таурі, за кермом якого перебував сенсаційний переможець вересневого Гран-прі Італії П’єр Гаслі, загорівся під час руху.
24-річний французький гонщик з’їхав з траси і залишив машину.
A dramatic fire ended Pierre Gasly’s FP2 in Portimao #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/RLd1jPBFkd
— Formula 1 (@F1) October 23, 2020
Син Шумахера на Формулі-1
Син знаменитого гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, який нині є пілотом команди Prema Racing, Мік Шумахер дебютує у королівських перегонах наступного тижня.
Дебют 21-річного німця відбудеться на Гран-прі Айфеля на легендарній трасі Нюрбургринг у Нюрбурзі.