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Факти / Спорт

Болід гонщика Формули-1 загорівся під час руху – як пілоту вдалося врятуватися

23 жовтня відбулася друга тренувальна сесія Гран-прі Португалії на трасі Формули-1 Алгарве.

Однак її довелося перервати за 45 хв до кінця заїздів.

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Болід Альфа Таурі, за кермом якого перебував сенсаційний переможець вересневого Гран-прі Італії П’єр Гаслі, загорівся під час руху.

24-річний французький гонщик з’їхав з траси і залишив  машину.

Син Шумахера на Формулі-1

Син знаменитого гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, який нині є пілотом команди Prema Racing, Мік Шумахер дебютує у королівських перегонах наступного тижня.

Дебют 21-річного німця відбудеться на Гран-прі Айфеля на легендарній трасі Нюрбургринг у Нюрбурзі.

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