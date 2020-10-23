23 жовтня відбулася друга тренувальна сесія Гран-прі Португалії на трасі Формули-1 Алгарве.

Однак її довелося перервати за 45 хв до кінця заїздів.

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Болід Альфа Таурі, за кермом якого перебував сенсаційний переможець вересневого Гран-прі Італії П’єр Гаслі, загорівся під час руху.

24-річний французький гонщик з’їхав з траси і залишив машину.

Син Шумахера на Формулі-1