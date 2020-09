Сын знаменитого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, который сейчас является пилотом команды Prema Racing, Мик Шумахер дебютирует в королевских гонках на следующей неделе.

Дебют 21-летнего немца состоится на Гран-при Айфель на легендарной трассе Нюрбургринг в Нюрбурге.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) September 29, 2020