Сын знаменитого гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, который сейчас является пилотом команды Prema Racing, Мик Шумахер дебютирует в королевских гонках на следующей неделе.

Дебют 21-летнего немца состоится на Гран-при Айфель на легендарной трассе Нюрбургринг в Нюрбурге.

— Мое первое участие в уик-энде Формулы-1 состоится на трассе Нюрбургринг на следующей неделе. Я невероятно счастлив и не могу дождаться, когда смогу проехаться перед родной публикой. Огромное спасибо академии Ferrari, командам Ferrari и Alfa Romeo за эту возможность, — написал в Twitter Шумахер-младший.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U — Mick Schumacher (@SchumacherMick) September 29, 2020

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Известно, что сын семикратного чемпиона мира сядет за руль Alfa Romeo, заменив на полтора часа итальянца Антонио Джовинацци.

— Без сомнений, что Мик — один из самых ярких талантов, которые выступают сейчас в молодежных сериях. Об этом свидетельствуют его последние результаты. Он быстрый и стабильный за рулем, а также обладает всеми качествами будущего чемпиона. Мы с нетерпением ждем работы с ним на Нюрбургринге, — сказал руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер.

Шанс дебютировать в Ф-1 в Нюрбурге получит еще один пилот академии итальянской конюшни, а именно Каллум Айлотт. Он сядет за руль машины Haas. Также на первой практике Гран-при Абу-Даби в конце сезона ожидается дебют еще одного пилота академии Роберта Шварцмана.

В 2018 году Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-3, а в текущем сезоне Ф-2 немец после десяти этапов возглавляет общий зачет.