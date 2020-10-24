Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи состоится 24 октября в Абу-Даби. Встреча в рамках турнира UFC 254 пройдет на Бойцовском острове или острове Яс.

Прямую трансляцию боя отечественные любители смешанных единоборств смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports. Трансляция турнира начнется в 21.00, однако сам бой состоится не раньше 23.00.

Также поединок в Абу-Даби покажет российский телеканал Рен-ТВ, британский канал BT Sport Box Office и американский ESPN+.

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Кроме боя Нурмагомедова и Гэтжи в октагоне состоятся еще ряд интересных поединков:

Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Молдова)

Синтия Калвильо (США) — Лорен Мерфи (США)

Александр Волков (Россия) — Уолт Харрис (США)

Роберт Уиттакер (Австралия) — Джаред Каннонье (США)

Напомним, бой Хабиба и Джастина состоится в легком весе и будет титульным.

32-летний россиянин является непобедимым действующим чемпионом лиги в весе до 70,3 кг. Это третья защита Хабиба после победы над американцем Элом Яквинтой в апреле 2018 года.

На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы. Он является временным чемпионом после победы над соотечественником Тони Фергюсоном в мае.