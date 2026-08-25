Юго-западными регионами Франции пронесся мощный торнадо. В результате стихийного бедствия по меньшей мере 41 человек получил травмы, а сотни домов получили повреждения.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Торнадо во Франции: последствия стихии и пострадавшие

Наибольшие разрушения получило село Помас с населением в тысячу человек, где в результате торнадо повреждено около 300 домов, из некоторых из которых сорвало крыши. На месте происшествия работает более 120 спасателей.

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В больницы госпитализировали 15 человек, среди которых – беременная женщина, пострадавшая из-за обвала дома.

По данным национальной метеорологической службы Meteo-France, скорость ветра в соседнем селе Аркет-ан-Валь достигала 117 км/ч. В некоторых частях юго-запада страны объявлен оранжевый уровень опасности из-за штормов.

Как сообщил министр транспорта Филипп Табаро, непогода вызвала серьезные сбои в транспортной сети.

В частности, задержки и отмены рейсов зафиксировали в аэропортах Бордо, Марселя, Ниццы, Тулузы и Парижа. Перекрыты ряд автодорог, задерживается движение поездов. Кроме того, около 2,8 тыс. домов в 10 населенных пунктах остались без света.

По данным Meteo-France, во Франции ежегодно фиксируют несколько десятков торнадо, однако влияние глобального потепления на их частоту и интенсивность пока остается неясным.

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