Бил о стену и душил: модель обвинила теннисиста Зверева в насилии

Седьмая ракетка мира Александр Зверев оказался в эпицентре скандала после того, как две его бывшие девушки с разницей в несколько часов заявили о не самых лучших поступках со стороны немецкого теннисиста.

Бывшая российская теннисистка, а ныне модель Ольга Шарыпова рассказала, что была жертвой домашнего насилия. По ее словам, 23-летний немецкий спортсмен бил ее головой о стену и душил.

— Меня били и больше я не буду молчать. Я была жертвой домашнего насилия! Впервые это произошло в начале отношений после ссоры. Меня ударили головой о стену с такой силой, что я села на пол, — написала девушка на своей странице в Instagram.

Девушка также рассказала, что в августе 2019 года она босиком выбежала из гостиницы в Нью-Йорке после того, как ее пытались задушить подушкой и скручивали руки.

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В своей публикации Шарыпова не указала имени мужа, но во время интервью с корреспондентом издания Чемпионат.com подтвердила, что речь идет о теннисиста Алекса Зверева.

View this post on Instagram A post shared by crazy Olya (@olyasharypova) on Dec 2, 2018 at 7:10am PST

Поклонники теннисиста обвинили девушку в том, что она оговаривает своего бывшего парня, чтобы увеличить свою популярность. Однако Ольга дополнила свою историю подробностями заявив, что избиение произошло накануне прошлогоднего US Open, когда она поздно вернулась с прогулки по Нью-Йорку с женой теннисиста Даниила Медведева.

Об отношениях Зверева и Шарыповой стало известно в декабре 2018 года. В апреле 2019 года они разошлись, но через несколько месяцев возобновили свои отношения. Когда именно пара разошлась во второй раз — неизвестно.

Двойной удар по Звереву

С разницей в несколько часов другая бывшая девушка теннисиста немецкая модель Бренда Патеа заявила, что беременна от теннисиста.

Девушка призналась, что не имеет никаких претензий к Александру и собирается самостоятельно воспитывать будущего ребенка.

— Я на 20 неделе беременности и жду ребенка от Алекса. Я сделаю все, чтобы ребенок рос в гармоничной среде, — отметила модель.

View this post on Instagram A post shared by Brenda (@brendapatea) on Oct 28, 2020 at 10:00am PDT

По ее словам, причиной расставания с теннисистом стали разные взгляды на жизнь и неготовность Патеа к ритму жизни профессионального спортсмена.

Текущий год в карьере Александра — один из самых успешных: он выиграл два турнира ATP в Кельне, дошел до финала US Open и полуфинала Australian Open. Впереди у Зверева Итоговый турнир ATP в Лондоне, где ему придется отвечать на неудобные вопросы о своей личной жизни.