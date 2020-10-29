Бил о стену и душил: модель обвинила теннисиста Зверева в насилии

Седьмая ракетка мира Александр Зверев оказался в эпицентре скандала после того, как две его бывшие девушки с разницей в несколько часов заявили о не самых лучших поступках со стороны немецкого теннисиста.
Бывшая российская теннисистка, а ныне модель Ольга Шарыпова рассказала, что была жертвой домашнего насилия. По ее словам, 23-летний немецкий спортсмен бил ее головой о стену и душил.
— Меня били и больше я не буду молчать. Я была жертвой домашнего насилия! Впервые это произошло в начале отношений после ссоры. Меня ударили головой о стену с такой силой, что я села на пол, — написала девушка на своей странице в Instagram.
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МЕНЯ БИЛИ И БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ. Я сейчас хочу рассказать одну очень личную и очень тяжелую для меня историю, которую я уже пережила и оставила в прошлом. Пишу я это, чтобы девушки, которые находятся или находились в такой же ситуации не чувствовали себя одинокими и нашли в себе силы жить дальше. Я была жертвой домашнего насилия! Первый раз это случилось в начале отношений, была ссора и меня ударили головой об стену с такой силой, что я села на пол. Что было дальше? Меня обвинили в том, что это я поднимаю руку.. человек, который секунду назад меня ударил стоял и кричал на меня, за что ударил не он, а я. Как это возможно? Почему я сразу не ушла? Почему простила? На эти вопросы , я правда не могу дать ответы. Я любила. Искренне любила и хотела быть с этим человеком, мне казалось , что это всего лишь ошибка, которую мы вместе исправим и оставим в прошлом. Но единственное , что стоило оставить в прошлом- это эти отношения. В августе прошлого года я побитая выбежала из гостиницы босиком. Я стояла на улице Нью-Йорка и не знала куда мне идти и что делать. Меня пытались задушить подушкой, ударили головой об стену, скручивали руки и в тот момент я действительно боялась за свою жизнь. Это была уже далеко не первая и не последняя ситуация, когда в отношениях на меня подняли руку. Она была самая страшная, потому что в какие-то моменты я не могла дышать. Честно, то время я вспоминаю с трудом, потому что тогда не было никаких красок жизни, один туман и непонимание происходящего. Я была другим человеком, верила в любовь и пыталась ее сохранить. Но люди не меняются, как показывает время. Отношения с абьюзером это сейчас не новость. Но когда ты в них находишься, тебе очень сложно из них выйти. Как из них вышла я? Это отдельная история, которую я расскажу чуть позже. Потому что я больше не буду молчать. Потому что эта тема, о которой нужно говорить. И я больше не боюсь. #янебоюсь
Девушка также рассказала, что в августе 2019 года она босиком выбежала из гостиницы в Нью-Йорке после того, как ее пытались задушить подушкой и скручивали руки.
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В своей публикации Шарыпова не указала имени мужа, но во время интервью с корреспондентом издания Чемпионат.com подтвердила, что речь идет о теннисиста Алекса Зверева.
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Поклонники теннисиста обвинили девушку в том, что она оговаривает своего бывшего парня, чтобы увеличить свою популярность. Однако Ольга дополнила свою историю подробностями заявив, что избиение произошло накануне прошлогоднего US Open, когда она поздно вернулась с прогулки по Нью-Йорку с женой теннисиста Даниила Медведева.
Об отношениях Зверева и Шарыповой стало известно в декабре 2018 года. В апреле 2019 года они разошлись, но через несколько месяцев возобновили свои отношения. Когда именно пара разошлась во второй раз — неизвестно.
Двойной удар по Звереву
С разницей в несколько часов другая бывшая девушка теннисиста немецкая модель Бренда Патеа заявила, что беременна от теннисиста.
Девушка призналась, что не имеет никаких претензий к Александру и собирается самостоятельно воспитывать будущего ребенка.
— Я на 20 неделе беременности и жду ребенка от Алекса. Я сделаю все, чтобы ребенок рос в гармоничной среде, — отметила модель.
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По ее словам, причиной расставания с теннисистом стали разные взгляды на жизнь и неготовность Патеа к ритму жизни профессионального спортсмена.
Текущий год в карьере Александра — один из самых успешных: он выиграл два турнира ATP в Кельне, дошел до финала US Open и полуфинала Australian Open. Впереди у Зверева Итоговый турнир ATP в Лондоне, где ему придется отвечать на неудобные вопросы о своей личной жизни.