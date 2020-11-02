Защитник киевского Динамо Александр Сирота рассказал о тренировках в клубе под руководством главного тренера Мирчи Луческу.

— С приходом Мистера наши тренировки стали короче, но очень интенсивными. А вот перерывов может не быть между упражнениями. Очень сложно, поэтому после тренировки надо оставаться, чтобы восстановиться. Тем более, что у нас такой график — каждые три дня — игра. Также мы больше времени стали проводить на тренировочной базе, — рассказал 20-летний футболист.

Сирота добавил, что благодаря молодому возрасту восстановления после тренировок проходят быстро.

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Футболист также вспомнил свой первый вызов в сборную Украины после матча за Суперкубок.

— После матча за Суперкубок в раздевалку зашел Суркис, чтобы всех поздравить. Я знал, что у меня впереди два выходных дня перед отъездом в сборную U-21. Но Вадим, переводчик, который в сборной работает администратором, говорит, что завтра я еду в аэропорт с национальной сборной. У меня была длинная пауза, потому что не до конца понимал. А когда приехал домой, то был шок, — вспоминает Александр.

Также Сирота поделился первыми впечатлениями от пребывания в лагере сине-желтых.

—Я был удивлен, что там коллектив, все вместе. В сборной нет такого, что кто-то смотрит свысока на молодых. Там все очень классные ребята.

4 ноября киевское Динамо в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встретится на Камп Ноу с каталонской Барселоной. Но к игре с каталонцами бело-синие подходят с существенными потерями из-за коронавируса. К инфицированным Бущану, Миколенко и Бойко добавились еще пять игроков.

Фото: Денис Руденко