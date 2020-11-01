Пять футболистов Динамо сдали положительные тесты на коронавирус

Пять футболистов Динамо перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны сдали положительные тесты на коронавирус.

Положительные тесты сдали защитник Александр Караваев, а также хавбеки Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Миккель Дуэлунд и Тудор Бэлуцэ.

Также положительный результат у ассистента главного тренера Мирчи Луческу – Эмиля Караса и врачей команды. У большинства болезнь протекает бессимптомно.

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26 октября стало известно, что основной голкипер Динамо Георгий Бущан заболел коронавирусом. Кроме 26-летнего вратаря положительный тест также сдал защитник киевлян Виталий Миколенко и тренер по физической подготовке Виталий Кулеба.

4 ноября подопечные Мирчи Луческу в третьем туре группового этапа ЛЧ на выезде на Камп Ноу встретятся с каталонской Барселоной.