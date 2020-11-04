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Факты / Спорт

Подглядывал в монитор VAR: футболиста Атлетико Суареса наказали за наглость

Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес получил уникальную желтую карточку в матче против российского Локомотива в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В середине первой половины встречи хавбек матрасников Эктор Эррера сыграл рукой в ​​своей штрафной. Французский рефери Бенуа Бастьян обратился за помощью к видеоассистентам и пошел смотреть монитор VAR.

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Уругвайский форвард последовал за арбитром и подглядывал в монитор VAR эпизод с Эррерой. Бастьен не простил такую ​​наглость Суареса и наказал игрока желтой карточкой за неспортивное поведение.

Также рефери назначил пенальти в ворота подопечных Диего Симеоне, который реализовал полузащитник Антон Миранчук. За Атлетико на 18-й минуте отличился Хосе Хименес, а сам матч завершился ничьей 1:1.

В турнирной таблице квартета А лидером является мюнхенская Бавария, которая имеет девять очков. Вслед расположился Атлетико (4).

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Фото: Getty Images

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