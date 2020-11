Форвард мадридского Атлетико Луис Суарес получил уникальную желтую карточку в матче против российского Локомотива в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В середине первой половины встречи хавбек матрасников Эктор Эррера сыграл рукой в ​​своей штрафной. Французский рефери Бенуа Бастьян обратился за помощью к видеоассистентам и пошел смотреть монитор VAR.

Уругвайский форвард последовал за арбитром и подглядывал в монитор VAR эпизод с Эррерой. Бастьен не простил такую ​​наглость Суареса и наказал игрока желтой карточкой за неспортивное поведение.

Gotta love @LuisSuarez9 having a cheeky look at the VAR monitor

⁣⁣⁣

@andrewbwiese pic.twitter.com/RJPa2HeoRH

— 433 (@433) November 3, 2020