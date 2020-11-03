Шахтер — Боруссия М — 0:6

Шахтер: Трубин, Додо, Хочолава, Тайсон (Мораес, 46), Марлос (Коваленко, 46), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тете, Корниенко, Соломон, Майкон (Степаненко, 69), Бондарь.

Боруссия М: Зоммер, Бенсебаини, Гинтер, Крамер, Лайнер (Ланг, 82), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Хофманн (Лазаро, 75), Тюрам, Штиндль (Вольф, 69), Эльведи (Янчке, 82).

Голы: Плеа, 8, 26 Бондарь (ав.), 17 Бенсебаини, 44 Штиндль, 65

Донецкий Шахтер принимал менхенгладбахскую Боруссию в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась разгромным поражением горняков со счетом 6:0.

Счет в матче уже на восьмой минуте открыл Алассан Плеа, который пробил в одно касание и мяч залетел в дальний угол ворот хозяев поля.

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Жеребята удвоили счет в матче менее чем за десять минут. Кристоф Крамер получил пас от партнера в штрафной, после чего попал в ногу Валерия Бондаря — мяч изменил траекторию и залетел в сетку ворот по центру рикошетом от защитника горняков.

На 26-й минуте Плеа оформил дубль, мощно пробив под перекладину ворот Анатолия Трубина. За минуту до окончания первого тайма Раме Бенсебаини отправил четвертый мяч в ворота Шахтера.

После перерыва Луиш Каштру провел тройную замену, но ситуации это сильно не изменило — гладбахцы продолжили контролировать мяч и играть первым номером. На 65-й минуте встречи подопечные Марко Розе забили пятый мяч в ворота горняков. На этот раз отличился капитан команды Ларс Штиндль, который пробил низом в правый угол ворот.

Шестой мяч горнякам забил Плеа, оформив хет-трик. Французский форвард получил мяч от Тюрама и с ходу пробил в нижний угол ворот. Лайнсмен сначала зафиксировал офсайд, но арбитр матча после просмотра видеоповтора засчитал взятие ворот.

В турнирной таблице квартета В Боруссия М теперь имеет пять пунктов, а у Шахтера осталось четыре.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер — Боруссия Менхенгладбах, где собрали самые яркие моменты встречи.