Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) договорилась с профсоюзом игроков лиги о старте нового сезона 2020/21.

Регулярный чемпионат НБА, с большой вероятностью, начнется 22 декабря 2020 года. За это проголосовали представители клубов в профсоюзе баскетболистов.

Каждая команда примет участие в 72 матчах регулярного сезона.

Планируется, что 1 декабря команды откроют свои тренировочные лагеря, а драфт НБА состоится 18 декабря. Матч звезд НБА запланирован на начало марта, а регулярный чемпионат завершится в середине мая. Серия плей-офф стартует в конце мая, а финальная серия завершится во второй половине июля.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

— NBA (@NBA) November 10, 2020