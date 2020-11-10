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Факти / Спорт

Новий сезон НБА може стартувати у грудні 2020 року

Національна баскетбольна асоціація (НБА) домовилася із профспілкою гравців ліги про старт нового сезону-2020/21.

Регулярний чемпіонат НБА, з великою ймовірністю, розпочнеться 22 грудня 2020 року. За це проголосували представники клубів у профспілці баскетболістів.

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Кожна команда візьме участь у 72 матчах регулярного сезону.

— Щодо старту нового сезону, залишилося узгодити певні деталі, – йдеться у повідомленні профспілки.

Планується, що 1 грудня команди відкриють свої тренувальні табори, а драфт НБА відбудеться 18 грудня. Матч зірок НБА запланований на початок березня, а регулярний чемпіонат завершиться у середині травня. Серія плей-оф стартує наприкінці травня, а фінальна серія завершиться у другій половині липня.

У минулому сезоні регулярний чемпіонат НБА завершили достроково через пандемію коронавірусу. Плей-оф сезону відбувся без глядачів у комплексі Disney в Орландо. Команда Лос-Анджелес Лейкерс стала чемпіоном ліги в 17-е у своїй історії, повторивши рекорд Бостон Селтікс.

У шостому матчі фінальної серії команда з ЛА обіграла Маямі з рахунком 106:93 та перемогла у серії – 4:2. Найціннішим гравцем фіналу визнали 35-річного форварда каліфорнійців ЛеБрона Джеймса, який також завоював четвертий чемпіонський перстень у кар’єрі.

Джерело: NBA

Фото: Dreamstime

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