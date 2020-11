Національна баскетбольна асоціація (НБА) домовилася із профспілкою гравців ліги про старт нового сезону-2020/21.

Регулярний чемпіонат НБА, з великою ймовірністю, розпочнеться 22 грудня 2020 року. За це проголосували представники клубів у профспілці баскетболістів.

Читайте: Колишній партнер ЛеБрона Джеймса жебракує на вулицях Далласа

Кожна команда візьме участь у 72 матчах регулярного сезону.

Планується, що 1 грудня команди відкриють свої тренувальні табори, а драфт НБА відбудеться 18 грудня. Матч зірок НБА запланований на початок березня, а регулярний чемпіонат завершиться у середині травня. Серія плей-оф стартує наприкінці травня, а фінальна серія завершиться у другій половині липня.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8

— NBA (@NBA) November 10, 2020