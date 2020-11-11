Женская бригада арбитров из Украины во главе с Екатериной Монзуль получила назначение на матч шестого тура Лиги наций в дивизионе D во второй группе между Сан-Марино и Гибралтаром, который состоится 14 ноября в городе Серравалле на Сан-Марино Стэдиум.

На линиях Монзуль будут помогать соотечественницы — Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертым рефери матча назначена Анастасия Романюк.

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Именно эта бригада арбитров обслуживала центральный поединок девятого тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и донецким Шахтером, который завершился разгромной победой подопечных Луиша Каштру со счетом 3:0.

Во второй группе дивизиона D три команды, а не четыре, как у остальных. Возглавляет турнирную таблицу Гибралтар (6), благодаря победам над Сан-Марино и Лихтенштейном. Вторым в турнирке идет Лихтенштейн (4), а на последнем, третьем месте, расположилась сборная Сан-Марино (1).

Победитель этой группы в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать в дивизионе С.