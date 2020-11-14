Германия — Украина — 3:1

Германия: Нойер, Рюдигер, Кох, Зюле, Макс, Гюндоган, Горецка, Гинтер, Сане (Вальдшмидт, 86), Гнабри, Вернер (Брандт, 76).

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко (Макаренко, 69), Малиновський, Зинченко (Харатин, 86), Яремчук (Мораес, 75), Марлос, Зубков (Михайличенко, 74).

Голы: Сане, 23 Вернер, 33, 64 — Яремчук, 12

Сборная Германии принимала команду Украины в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в элитном дивизионе. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Подопечные Андрея Шевченко размочили нули на табло уже на 11-й минуте матча. Александр Зубков прорвался в штрафную немцев и в борьбе отпасовал на Романа Яремчука, который ударом в касание отправил мяч в сетку ворот Мануэля Нойера.

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Вскоре Бундестим возобновила паритет после точного удара Лероя Сане. Сначала Леон Горецка отобрал мяч у Зинченко недалеко от собственной штрафной, разогнал контратаку и отпасовал на Сане, который точно пробил в угол ворот Андрея Пятова.

На 33-й минуте хозяева поля вышли вперед после того, как Тимо Вернер замкнул прострел Робина Коха.

Украинцы пытались отыграться, но мяч упорно больше не шел в ворота подопечных Йоахима Лева. На 52-й минуте Зинченко получил пас от партнера возле штрафной немцев и пробил, но мяч рикошетом от Зюле полетел в ближнюю штангу.

А потом немцы укрепили свое преимущество благодаря Вернеру, который оформил дубль.

Но несмотря на третий пропущенный развитие событий на поле не было совсем безнадежным для гостей, не хватило лишь везения. После мощного удара Марлоса мяч сотряс штангу ворот соперника. А под конец встречи Жуниор Мораес мог забивать свой дебютный гол в футболке сине-желтых, но мяч после его удара рикошетом от Рюдигера снова попал в штангу.

В турнирной таблице четвертой группы элитного дивизиона Лиги наций первой идет Германия, имея в активе девять очков, следом расположились Испания (8), Украина (6) и Швейцария (3).

17 ноября в Люцерне сборная Украины на выезде встретится с командой Швейцарии. Фактически это будет матч за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Украина, где собрали все самые интересные моменты встречи.