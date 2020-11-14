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Германия — Украина — 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Германия — Украина — 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Германии и сборная Украины сойдутся 14 ноября на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги наций в элитном дивизионе.

Для команд это будет восьмая очная встреча в истории — четыре раза фортуна была на стороне немцев, а еще трижды команды разошлись ничьей. Последний раз сборные встречались месяц назад в Киеве в третьем туре Лиги наций, та игра завершилась победой подопечных Йоахима Лева со счетом 2:1.

Читайте: Где смотреть Германия — Украина в Лиге наций

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех сине-желтых оценивают в 9.10. Ничейный результат встречи — 6.10.

Встречу в Лейпциге доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с рефери Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать соотечественники: Октавиан Совре и Себастьян Джиорджи. Четвертый арбитр матча — Себастьян Колческу.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия — Украина начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.

С начала С конца
Прямая трансляция
22:31 - 14 ноября
Перерыв!

Идем на перерыв. Пока Бундестим ведет со счетом 2:1 после первых 45 минут.

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Х
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22:30 - 14 ноября
Желтая карточка

Малиновский получил желтую за откровенный фол на Сане.

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22:28 - 14 ноября

Гол Вернера.

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22:27 - 14 ноября

Гинтер отпасовал вперед по флангу на Вернера, но тот затем отдал неточный пас в центр в ноги сопернику.

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Х
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22:23 - 14 ноября

Соболь опасно прострелил с фланга в центр чужой штрафной, но здорово сыграл на выходе Нойер.

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Х
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22:22 - 14 ноября

Гол Сане.

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22:20 - 14 ноября
ГОООЛ!

2:1! Горецка получил пас на краю чужой штрафной от Коха и прострелил во вратарскую, где Вернер ударом головой с метра вколотил мяч в сетку.

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22:18 - 14 ноября

Гнабри сфолил на Малиновском, арбитр все видел и свистнул.

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22:14 - 14 ноября
Желтая карточка

Рюдигер получил горчичник за то, что снес Яремчука.

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22:13 - 14 ноября

Намного больше атакуют сейчас футболисты сборной Германии, тогда как украинцы вынуждены всей командой обороняться.

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