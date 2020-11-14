Сборная Германии и сборная Украины сойдутся 14 ноября на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги наций в элитном дивизионе.

Для команд это будет восьмая очная встреча в истории — четыре раза фортуна была на стороне немцев, а еще трижды команды разошлись ничьей. Последний раз сборные встречались месяц назад в Киеве в третьем туре Лиги наций, та игра завершилась победой подопечных Йоахима Лева со счетом 2:1.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лева. На победу Германии принимают ставки с коэффициентом 1.31. Успех сине-желтых оценивают в 9.10. Ничейный результат встречи — 6.10.

Встречу в Лейпциге доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с рефери Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать соотечественники: Октавиан Совре и Себастьян Джиорджи. Четвертый арбитр матча — Себастьян Колческу.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия — Украина начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.