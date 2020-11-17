Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рэшфорд открыл книжный клуб, чтобы привить детям любовь к чтению книг.

23-летний футболист объединился с Macmillan Children’s Books (MCB) и намерен пропагандировать чтение и грамотность среди детей любого социального звена.

Рэшфорд рассказал, что в детстве его семья была вынуждена тратить деньги на еду, а поэтому средств на книги не хватало.

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В MCB отметили, что основное внимание будет уделяться поступлению книг детям из малообеспеченных семей.

В июне Маркус Рэшфорд добился от британского правительства отменить их решение и вернуть детям бесплатное питание летом. Сначала игрок опубликовал в соцсетях обращение к парламенту Великобритании, но на этом не остановился и выступил в эфире BBC и опубликовал письмо в колонке в газете The Times.

После этого несколько депутатов от Консервативной партии призвали пересмотреть свое решение, а вскоре его отменили.

Также игрок сумел собрать около €22 млн для поставки еды через благотворительную организацию Fareshare UK. За свою активную социальную работу футболист стал кавалером Ордена Британской империи.

Фото: Marcus Rashford