Премьер-министр Борис Джонсон заверил, что правительство обеспечит летний продовольственный фонд для малообеспеченных семей в Англии после призыва английского футболиста Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда.

Сначала в правительстве Великобритании заявили, что социальная программа по поддержке детей из малообеспеченных семей не будет доступна во время летних каникул. Благодаря ей дети получали еженедельно ваучеры на £15 (почти €17) на еду.

В ответ на такое решение, 22-летний форвард красных дьяволов опубликовал в соцсетях обращение к властям с призывом его пересмотреть, чтобы дети не голодали.

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

Рэшфорд на этом не остановился, во вторник он выступил в эфире BBC, а также опубликовал открытое письмо в колонке в газете The Times.

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Также игрок сумел собрать около €22 млн для поставки еды через благотворительную организацию Fareshare UK.

Впоследствии несколько депутатов от правящей Консервативной партии призвали пересмотреть решение. Представитель Джонсона заявил, что правительство выделит €133 млн (£120 млн) для летнего фонда питания.

— Из-за пандемии премьер-министр полностью понимает, что дети и родители сталкиваются с совершенно невиданной ситуацией летом. Поэтому мы обеспечим летний фонд питания, — сказал спикер.

Такое решение правительства одобрительно встретил Рэшфорд и его коллеги по спорту. Сам футболист опубликовал в Twitter:

— Я даже не знаю, что сказать. Посмотрите, на что мы способны, когда действуем вместе. Это Англия в 2020 году, — написал Рэшфорд.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020

Позже Маркус опубликовал еще одно обращение, в котором говорилось, что кампания стала инструментом, через который за помощью могут обратиться малоимущие семьи со всей страны.