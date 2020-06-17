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Факты / Спорт

В Британии выделили €133 млн на бесплатную еду детям после призыва футболиста МЮ

Премьер-министр Борис Джонсон заверил, что правительство обеспечит летний продовольственный фонд для малообеспеченных семей в Англии после призыва английского футболиста Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда.

Сначала в правительстве Великобритании заявили, что социальная программа по поддержке детей из малообеспеченных семей не будет доступна во время летних каникул. Благодаря ей дети получали еженедельно ваучеры на £15 (почти €17) на еду.

В ответ на такое решение, 22-летний форвард красных дьяволов опубликовал в соцсетях обращение к властям с призывом его пересмотреть, чтобы дети не голодали.

Рэшфорд на этом не остановился, во вторник он выступил в эфире BBC, а также опубликовал открытое письмо в колонке в газете The Times.

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Также игрок сумел собрать около €22 млн для поставки еды через благотворительную организацию Fareshare UK.

Впоследствии несколько депутатов от правящей Консервативной партии призвали пересмотреть решение. Представитель Джонсона заявил, что правительство выделит €133 млн (£120 млн) для летнего фонда питания.

— Из-за пандемии премьер-министр полностью понимает, что дети и родители сталкиваются с совершенно невиданной ситуацией летом. Поэтому мы обеспечим летний фонд питания, — сказал спикер.

Такое решение правительства одобрительно встретил Рэшфорд и его коллеги по спорту. Сам футболист опубликовал в Twitter:

— Я даже не знаю, что сказать. Посмотрите, на что мы способны, когда действуем вместе. Это Англия в 2020 году, — написал Рэшфорд.

Позже Маркус опубликовал еще одно обращение, в котором говорилось, что кампания стала инструментом, через который за помощью могут обратиться малоимущие семьи со всей страны.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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