Премьер-министр Борис Джонсон заверил, что правительство обеспечит летний продовольственный фонд для малообеспеченных семей в Англии после призыва английского футболиста Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда.

Сначала в правительстве Великобритании заявили, что социальная программа по поддержке детей из малообеспеченных семей не будет доступна во время летних каникул. Благодаря ей дети получали еженедельно ваучеры на £15 (почти €17) на еду.

В ответ на такое решение, 22-летний форвард красных дьяволов опубликовал в соцсетях обращение к властям с призывом его пересмотреть, чтобы дети не голодали.

Рэшфорд на этом не остановился, во вторник он выступил в эфире BBC, а также опубликовал открытое письмо в колонке в газете The Times.

Также игрок сумел собрать около €22 млн для поставки еды через благотворительную организацию Fareshare UK.

Впоследствии несколько депутатов от правящей Консервативной партии призвали пересмотреть решение. Представитель Джонсона заявил, что правительство выделит €133 млн (£120 млн) для летнего фонда питания.

Такое решение правительства одобрительно встретил Рэшфорд и его коллеги по спорту. Сам футболист опубликовал в Twitter:

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020