Футболист Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд станет самым молодым в истории, кто получит почетную степень Манчестерского университета.

22-летний форвард удостоился такой чести со стороны одного из самых престижных британских университетов за свою благотворительную деятельность. Футболист зарекомендовал себя как активный борец против детской бедности.

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Почетная докторская степень является высочайшим почетом, который можно получить от университета. Ранее ее удостоились такие легенды Манчестер Юнайтед, как сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарлтон.

— Это день гордости для меня и моей семьи. Когда ты смотришь на великих людей, которые ранее получали докторскую степень, это немного тревожно. У нас впереди еще долгий путь в борьбе с детской бедностью, но получить признание от города означает, что мы движемся в верном направлении. Спасибо Манчестерскому университету, — сказал Рэшфорд.

В июне Рэшфорд после нескольких призывов сумел добиться от британского правительства обеспечит летний продовольственный фонд для малообеспеченных семей в Англии. Сначала в правительстве страны решили приостановить социальную поддержку, но футболист сумел убедить премьер-министра Бориса Джонсона в обратном.

Впоследствии представитель Джонсона заявил, что правительство выделит €133 млн (£120 млн) для летнего фонда питания. Также игрок сумел собрать около €22 млн для поставки еды через благотворительную организацию Fareshare UK.

Такие решительные действия в борьбе с бедностью изрядно поразили президента и профессора Манчестерского университета Дама Нэнси Ротвелла.

— Маркус — чрезвычайный юноша с чрезвычайным талантом и порывом, который выходит далеко за пределы футбольного поля. Его работа в благотворительности и его громкая кампания помогут не только огромному количеству молодых людей в нашем городе, но и во всей стране. Вот почему университет рад сделать Маркуса нашим самым молодым в истории получателем почетной степени, — сказал Ротвелл.

Манчестерский университет — один из самых престижных британских университетов. Он также входит в элитную Группу Рассела из 24 университетов Великобритании. Интересно, что конкурс на поступление в это учебное заведение является крупнейшим в Великобритании.

Источник: Manchester United

Фото: Marcus Rashford