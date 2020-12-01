Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским Ювентусом и киевским Динамо доверили судить женщине.

36-летняя рефери из Франции Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая получила назначение на игру главного мужского еврокубка.

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На линиях ей будут помогать мужчины — Хишам Закрани и Мехди Рахмуни. Четвертым арбитром встречи станет Карим Абед. Арбитрами VAR назначены — Бенуа Мильо и Делажод Вилли.

Фраппар уже работала в этом сезоне на еврокубковых матчах — она ​​обслуживала матчи Лиги Европы между испанской Гранадой и кипрской Омонией, а также встречу английского Лестера с луганской Зарей.

Стефани Фраппар считается одной из сильнейших арбитров в женском футболе. Она стала первой женщиной, которая получила назначение главного рефери матча во французской Лиге 1, а в августе 2019 года ей доверили обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между лондонским Челси и Ливерпулем.

Монзуль стала первой женщиной, которая судила матч Лиги наций

Украинская женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль отсудила матч шестого тура Лиги наций в дивизионе D во второй группе между Сан-Марино и Гибралтаром.

На 49-й минуте матча Монзуль показала игроку Сан-Марино Давиду Симончини прямую красную карточку, а сама игра завершилась вничью 0: 0.