PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Ювентус — Динамо — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ювентус — Динамо — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ювентус будет играть дома против киевского Динамо в среду, 2 декабря, имея единственную цель — первое место в группе G, так как команда уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итальянский клуб, который обыграл украинцев 0:2 в октябре, будет следить за поединком Ференцварош — Барселона. Испанский клуб сейчас опережает на три очка Ювентус и, возможно, судьба победы в квартете решится в последнем туре на Камп Ноу.

В этом сезоне киевское Динамо не выигрывает в европейском турнире, набрав всего одно очко в четырех матчах.

Мирча Луческу будет надеяться привести свою команду к положительному результату в последних двух играх группы, чтобы киевляне финишировали третьими и вышли в Лигу Европы.

Читайте: Ювентус — Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Динамо перед игрой находится в хорошем настроении после победы над Ворсклой со счетом 2:0.

Туринцы же потеряли очки в чемпионате Италии, не сумев на выезде обыграть Беневенто.

Историческое событие

Матч Ювентус – Динамо ознаменует первый раз, когда мужскую игру Лиги чемпионов будет судить женщина Стефани Фраппар.

Текстовая онлайн-трансляция матча Ювентус — Динамо начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.

С начала С конца
Прямая трансляция
22:05 - 02 декабря

Роналду (Ювентус) нанес удар с края штрафной, но не слишком точный.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:04 - 02 декабря

Мяч пока держат футболисты Ювентуса, но к штрафной динамовцев итальянцы даже еще не подходили.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:02 - 02 декабря
Матч начался

Ожидаем зрелищного футбола и победы Динамо!

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:54 - 02 декабря

Самый грозный соперник Динамо Роналду разминается перед матчем Альянц Стадиум. А мы очень скоро начинаем.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:46 - 02 декабря

Cудья сегодняшнего матча — Стефани Фраппар.

Историческое назначение Фраппар | Об УЕФА | UEFA.com

 

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:05 - 02 декабря
Составы команд

Инфографика: Flashscore

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка