Ювентус будет играть дома против киевского Динамо в среду, 2 декабря, имея единственную цель — первое место в группе G, так как команда уже вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итальянский клуб, который обыграл украинцев 0:2 в октябре, будет следить за поединком Ференцварош — Барселона. Испанский клуб сейчас опережает на три очка Ювентус и, возможно, судьба победы в квартете решится в последнем туре на Камп Ноу.

В этом сезоне киевское Динамо не выигрывает в европейском турнире, набрав всего одно очко в четырех матчах.

Мирча Луческу будет надеяться привести свою команду к положительному результату в последних двух играх группы, чтобы киевляне финишировали третьими и вышли в Лигу Европы.

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Динамо перед игрой находится в хорошем настроении после победы над Ворсклой со счетом 2:0.

Туринцы же потеряли очки в чемпионате Италии, не сумев на выезде обыграть Беневенто.

Историческое событие

Матч Ювентус – Динамо ознаменует первый раз, когда мужскую игру Лиги чемпионов будет судить женщина Стефани Фраппар.

Текстовая онлайн-трансляция матча Ювентус — Динамо начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.