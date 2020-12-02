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Ювентус — Динамо – 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ювентус — Динамо – 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Ювентус гратиме вдома проти київського Динамо в середу, 2 грудня, маючи єдину мету – перше місце в групі G, адже команда вже вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Італійський клуб, який обіграв українців 0:2 у жовтні, стежитиме за поєдинком Ференцварош – Барселона. Іспанський клуб нині випереджає на три очки Ювентус і, можливо, доля перемоги в квартеті вирішиться в останньому турі на Камп Ноу.

У цьому сезоні київське Динамо не вигравало в європейському турнірі, набравши всього одне очко в чотирьох матчах.

Мірча Луческу сподіватиметься привести свою команду до позитивного результату в останніх двох іграх групи, щоб кияни фінішували третіми і вийшли до Ліги Європи.

Читайте: Ювентус — Динамо Київ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Динамо перед грою перебуває в гарному настрої після перемоги над Ворсклою з рахунком 2:0.

Туринці ж втратили очки в чемпіонаті Італії, не зумівши на виїзді обіграти Беневенто.

Історична подія

Матч Ювентус – Динамо ознаменує перший раз, коли чоловічу гру Ліги чемпіонів судитиме жінка Стефані Фраппар.

Текстова онлайн-трансляція матчу Ювентус — Динамо розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.

Якщо трансляція не оновлюється автоматично, оновіть сторінку. 

З початку З кінця
Пряма трансляція
22:23 - 02 грудня
ГООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!

Кьєза (Ювентус) забиває, замкнувши головою подачу з флангу. Миколенко не втримав свого суперника. 1:0.

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Х
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22:20 - 02 грудня
Момент!

Роналду (Ювентус) ледь не підлаштувався під відскок у штрафному киян. Пощастило.

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Х
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22:16 - 02 грудня

До речі, Барселона в паралельному матчі забила у ворота Ференцвароша.

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Х
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22:15 - 02 грудня

У Динамо поки не було небезпечних підходів до воріт суперника.

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Х
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22:14 - 02 грудня

Роналду (Ювентус) більше тягнеться до гри на флангах, на вістрі атаки італійської команди Мората (Ювентус).

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Х
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22:11 - 02 грудня

Бентанкур (Ювентус) порушив правила на жовту картку, коли збив у центрі поля Шапаренка.

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Х
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22:09 - 02 грудня

Роналду (Ювентус) з флангу намагався подати у штрафний майданчик Динамо, але м’яч зрізався з ноги.

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Х
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22:05 - 02 грудня

Роналду (Ювентус) завдав удар з краю штрафного, але не дуже точний.

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Х
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22:04 - 02 грудня

М’яч поки тримають футболісти Ювентуса, але до штрафного майданчика динамівців італійці навіть ще не підходили.

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Х
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22:02 - 02 грудня
Матч розпочався

Очікуємо на видовищний футбол і перемогу Динамо!

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