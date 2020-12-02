Ювентус — Динамо – 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ювентус гратиме вдома проти київського Динамо в середу, 2 грудня, маючи єдину мету – перше місце в групі G, адже команда вже вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Італійський клуб, який обіграв українців 0:2 у жовтні, стежитиме за поєдинком Ференцварош – Барселона. Іспанський клуб нині випереджає на три очки Ювентус і, можливо, доля перемоги в квартеті вирішиться в останньому турі на Камп Ноу.
У цьому сезоні київське Динамо не вигравало в європейському турнірі, набравши всього одне очко в чотирьох матчах.
Мірча Луческу сподіватиметься привести свою команду до позитивного результату в останніх двох іграх групи, щоб кияни фінішували третіми і вийшли до Ліги Європи.
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Динамо перед грою перебуває в гарному настрої після перемоги над Ворсклою з рахунком 2:0.
Туринці ж втратили очки в чемпіонаті Італії, не зумівши на виїзді обіграти Беневенто.
Історична подія
Матч Ювентус – Динамо ознаменує перший раз, коли чоловічу гру Ліги чемпіонів судитиме жінка Стефані Фраппар.
Текстова онлайн-трансляція матчу Ювентус — Динамо розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.
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