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Факты / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Матч ПСЖ-Истанбул прерван: футболисты обвинили судью в расизме

На матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ-Истанбул Башакшехир произошел расистский скандал. Из-за этого игроки обеих команд покинули поле.

По предварительным данным, румынский судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента тренера Пьера Вебо “этот черный парень”.

После возник конфликт между арбитром и Пьером Вебо.

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Вебо получил красную карточку за тот момент.

В результате обе команды покинули поле.

Футболистов пытался уговорить вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели.

На момент остановки матча счет команды еще не открыли.

Деле Алли дисквалифицировали за шутку про Covid-19

В июне 2020 года английский хавбек Тоттенхэма Деле Алли получил один матч дисквалификации за расистскую шутку про коронавирус. Также футболист должен был выплатить £50 тыс. (€56,2 тыс.) штрафа.

В феврале этого года в аэропорту Хитроу Алли выложил видео в соцсети Snapchat, где он с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая при этом мужчину азиатской внешности, который кашляет.

После этого футболист перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, написав под роликом: Этому вирусу нужно быть быстрее, чтобы добраться до меня.

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