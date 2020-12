Матч ПСЖ-Истанбул прерван: футболисты обвинили судью в расизме

На матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ-Истанбул Башакшехир произошел расистский скандал. Из-за этого игроки обеих команд покинули поле.

По предварительным данным, румынский судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента тренера Пьера Вебо “этот черный парень”.

После возник конфликт между арбитром и Пьером Вебо.

Вебо получил красную карточку за тот момент.

В результате обе команды покинули поле.

Футболистов пытался уговорить вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели.

На момент остановки матча счет команды еще не открыли.

Demba Ba confronting the 4th official. Well done Demba, no room for racism anywhere! pic.twitter.com/PP1fvYzwEp

— Purely Football (@PurelyFootball) December 8, 2020