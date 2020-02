Деле Алле могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Деле Алли вляпался в серьезный скандал.

9 февраля в лондонском аэропорту Хитроу футболист выложил скандальное видео в соцсети Snapchat. В ролике Деле с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая при этом мужчину азиатской внешности, который кашляет.

После этого футболист перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, написав под роликом: Этому вирусу нужно быть быстрым, чтобы добраться до меня.

Tottenham Hotspur midfielder Dele Alli has apologised after appearing to mock an Asian man and making jokes about the #coronavirus outbreak.

— Sky News (@SkyNews) February 10, 2020