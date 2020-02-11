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Факты / Спорт

Деле Алле могут дисквалифицировать за шутку про коронавирус

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Деле Алли вляпался в серьезный скандал.

9 февраля в лондонском аэропорту Хитроу футболист выложил скандальное видео в соцсети Snapchat. В ролике Деле с маской на лице высмеивает эпидемию коронавируса, снимая при этом мужчину азиатской внешности, который кашляет.

После этого футболист перевел камеру на бутылочку с антисептическим средством для рук, написав под роликом: Этому вирусу нужно быть быстрым, чтобы добраться до меня.

Таким образом Деле Алли посмеялся над вирусом, от которого умерло более 1 тыс. человек в Китае.

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Футболист быстро понял, что натворил и извинился. Также свои извинения он опубликовал в китайской соцсети Weibo. Однако его извинения пользователи назвали фальшивыми.

Позже стало известно, что за дело взялось руководство английского футбола – FA запросило у Деле официальный комментарий по видео.

Если Деле и не дисквалифицируют, то штраф футболисту точно светит.

Напомним, Тоттенхэм вышел в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв Саутгемптон.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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