Бывшую спортсменку Вивиан Обенауф, которая профессионально занималась боксом, арестовали по подозрению в избиении до смерти своего мужа.

34-летняя уроженка Бразилии, которая трижды сражалась за титул чемпиона мира, вышла замуж за своего 61-летнего избранника в январе 2020 года. Сейчас полиция Швейцарии, где проживала пара, обвиняет ее в избиении до смерти своего мужа.

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В полиции отмечают, что Обенауф нанесла удары мужчине тупым предметом в их квартире.

После смерти мужа ее арестовали и сейчас она находится под следствием. В заявлении полиции говорится, что жертва (по швейцарскому законодательству имя мужчины не разглашается, — Ред.) умерла в результате нанесенных ударов тупым предметом.

После задержания Обенауф полиция провела обыски в квартире пары, а также спортивном зале, который принадлежит спортсменке.

Вивиан Обенауф родилась в Рио-де-Жанейро. В юности она играла в футбол и занималась гимнастикой. В 18 лет ее покорил бокс и она сконцентрировалась на этом виде спорта.

В ее активе 14 победных боев в наилегчайшем весе и шесть поражений. Обенауф объявила о завершении карьеры в прошлом году. После ухода с ринга она начала работать в гостиничной индустрии, а впоследствии открыла собственный тренажерный зал.

Швейцарское издание Blick отмечает, что Вивиан уже арестовывала полиция в 2016 году за избиение мужчины в ночном клубе Лондона. Известно, что неизвестный щупал ее за ягодицы во время празднования 30-летия спортсменки и она решила ему отомстить. В результате инцидента она несколько часов провела в отделении полиции.

Джерело: Daily Star

Фото: Deviant Art/Freddobbs