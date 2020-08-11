Бывший футболист сборной России Роман Широков вляпался в громкий скандал, побив во время матча арбитра Никиту Данченкова.

Инцидент произошел в 1/4 финала любительского турнира Московского Кубка Селебрити, в котором встречались команды Матч ТВ и Ничего Обычного. За первую команду, кроме представителей телеканала, выступали экс-футболисты Андрей Тихонов и Роман Широков, который и стал фигурантом скандала.

39-летний полузащитник сначала накричал на судью, а затем ударил в лицо. Когда Данченков упал, Широков начал его бить ногами. Неизвестно, чем бы закончилось избиение, если бы в ситуацию не вмешались другие участники матча.

В итоге рефери получил рассечение брови, небольшое повреждение шеи, а под глазом у него образовалась гематома. Врачи, которые присутствовали на матче, оказали пострадавшему первую помощь.

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На следующий день после инцидента Широков извинился перед арбитром в социальной сети Instagram.

— По итогам вчерашнего инцидента, я хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками. Надеюсь Никита как можно скорее вернется в строй, — написал Широков.

Что грозит Широкову?

Известно, что пострадавшему Данченкову сняли побои и он собирается обратиться в полицию. Если в заключении врачей будет указано, что Широков нанес мужчине травмы средней степени тяжести, то против футболиста могут возбудить дело по статье 112 УК РФ — Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Если в заключении будет значиться, что арбитр получил травмы легкой степени тяжести, то против Широкова могут возбудить дело по статье 115 УК РФ и дело по статье 116 УК РФ — Побои.

Бровь, глаз, шея.

Ещё и на поле. В нормальных странах — это конец футбольной деятельности pic.twitter.com/Ho1XfdEjqA — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Именно по двум последним статьям ранее были обвинены другие российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин за избиение водителя Виталия Соловчука и чиновника Дениса Пака в Москве.

Кто такой Роман Широков

39-летний Роман Широков закончил профессиональную карьеру игрока в июле 2016 года. Его последним клубом был московский ЦСКА. За свою карьеру он также выступал в Зените, Рубине, Спартаке, Краснодаре и других российских клубах.

Вместе с российской сборной он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

После окончания карьеры игрока Широков работает футбольным экспертом на российском канале Матч ТВ.

Фото: Роман Широков

Источник: Газета.ru