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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Где смотреть Интер — Шахтер в Лиге чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21 миланский Интер будет принимать донецкий Шахтер. Встреча состоится 9 декабря в Милане на стадионе Сан-Сиро.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет посмотреть 10 декабря, в 11.20 на канале Футбол 2, а также в 16.50 на Футбол 1.

Это будет пятая официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве во втором туре текущего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов и разошлись ничьей со счетом 0:0.

В другом матче лидер квартета В мадридский Реал примет дома мёнхенгладбахскую Боруссию. Встреча состоится в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Shakhtar

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