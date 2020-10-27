Шахтер — Интер — 0:0

Шахтер: Трубин, Корниенко, Бондарь, Хочолава (Матвиенко, 62), Додо, Майкон, Марлос (Алан Патрик, 88), Соломон, Маркос Антонио, Тете, Дентинью (Тайсон, 15).

Интер: Ханданович, Д’Амброзио (Дармиан, 79), Де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Эриксен, 79), Янг (Пинамонти, 85), Лукаку, Мартинес (Перишич, 72).

Донецкий Шахтер принимал миланский Интер в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Итальянский клуб владел ощутимым преимуществом по ходу всего матча. В первом тайме Николо Барелла и Ромелу Лукаку попали в перекладину ворот Анатолия Трубина. А вот у ворот нерадзурри у горняков моментов было немного.

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После перерыва моментов стало еще меньше. А вот у гостей Лаутаро Мартинес имел все шансы стать героем матча, но с линии вратарской пробил мимо ворот. В итоге нулевая ничья.

Сейчас у Шахтера четыре очка в турнирной таблице квартета В. Интер имеет в своем активе два пункта. В следующем туре Шахтер в Киеве будет принимать Боруссию из Менхенгладбаха, а Интер на Сан-Сиро встретится с мадридским Реалом. Матчи состоятся 3 ноября.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию встречи Шахтер — Интер, где собрали самые интересные моменты матча.