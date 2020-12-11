Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy.

Спортсменка призналась, что предложение сняться в такой фотосессии сначала ее удивило. Чешка согласилась на съемки из-за того, что вырученные средства пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения.

— Сначала я удивилась, когда получила это предложение, но поняла, что это того стоит. Мы хотим собрать 250 тыс. Крон (примерно € 9,5 тыс. — Ред.) Для фонда, чтобы поддержать людей с расстройством пищевого поведения, — сказала Коукалова.

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Также Габриэла добавила, что ей нравится красиво одеваться, но красота скрывается и под одеждой.

— Я женщина, и мне нравится и хочется быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под ней. Очень важно принять свою физическую красоту и полюбить себя.























Я женщина и хочу быть красивой: Коукалова снялась в откровенной фотосессии для Playboy / 6 фотографий

31-летняя Коукалова является двукратным серебряным призером и бронзовым призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира в смешанной эстафете и спринте. Также в ее активе победа на Кубке мира сезона-2015/16.

Чешка завершила карьеру перед началом прошлого биатлонного сезона в мае 2019 года.

Фото: Lenka Hatašová

Источник: iDNES.cz