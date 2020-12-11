Дворазова чемпіонка світу із біатлону Габріела Коукалова знялася у відвертій фотосесії для журналу Playboy.

Спортсменка зізналася, що пропозиція знятися у такій фотосесії спершу її здивувала. Чешка погодилася на знімання через те, що виручені кошти підуть до фонду підтримки людей із розладом харчової поведінки.

— Спершу я здивувалася, коли отримала цю пропозицію, але зрозуміла, що це того варте. Ми хочемо зібрати 250 тис. крон (приблизно €9,5 тис., – Ред.) для фонду, щоб підтримати людей із розладом харчової поведінки, – сказала Коукалова.

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Також Габріела додала, що їй подобається красиво одягатися, але краса ховається і під одягом.

— Я жінка, і мені подобається і хочеться бути красивою. Я люблю красиво одягатися, але розумію, що краса ховається і під ним. Дуже важливо прийняти свою фізичну красу та полюбити себе.























Я жінка і хочу бути красивою: Коукалова знялася у відвертій фотосесії для Playboy / 6 фотографий

31-річна Коукалова є дворазовим срібним призером та бронзовим призером Олімпійських ігор, дворазовою чемпіонкою світу у змішаній естафеті та спринті. Також у її активі перемога на Кубку світу сезону-2015/16.

Чешка завершила кар’єру перед початком минулого біатлонного сезону у травні 2019 року.

Фото: Lenka Hatašová

Джерело: iDNES.cz