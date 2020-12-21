Салах несчастлив в Ливерпуле и хочет перейти в Реал — СМИ

Бывший футболист сборной Египта Мухаммед Абутрика рассказал о недавнем разговоре со звездой Ливерпуля Мохаммедом Салахом.

По словам Абутрика 28-летний форвард несчастлив на Энфилде и хочет сменить клубную прописку.

— Я звонил Салаху относительно его положения в Ливерпуле. Он сказал, что расстроен, но это никак не повлияет на его игру. Знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле. Он рассказал мне причины, но это секрет. Не могу говорить об этом публично. Одна из вещей, разозливших его — это то, что он не был капитаном в матче против Мидтьюлланна, — сказал Абутрика.

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Сам Салах в интервью Diario AS признался, что был разочарован решением главного тренера команды Юргена Клоппа отдать капитанскую повязку на игру заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА Тренту Александеру-Арнольду.

— Я был расстроен, разочарован. Конечно, я надеялся, что капитанская повязка достанется мне в этой игре. Однако тренер решил иначе.

Между тем журналист Экрем Конур в Twitter написал, что Салах уже сообщил своим друзьям о решении перейти в мадридский Реал.

Real Madrid, PSG ve Manchester City, Muhammed Salah için yarış halindeler. Liverpool en iyi teklifi verene gitmesine izin verecek. Salah’ın yakın dostlarına, Real Madrid’de oynamak istediğini söylediği iddia ediliyor. — Ekrem Konur (@Ekremkonur) December 21, 2020

Однако мерсисайдский клуб будет выбирать максимально выгодное предложение для трансфера египтянина. Нападающим кроме Реала интересуется французский ПСЖ и английский Манчестер Сити.

Мохаммед Салах защищает цвета Ливерпуля с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за красных во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми голами и четырьмя результативными передачами.