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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Салах несчастлив в Ливерпуле и хочет перейти в Реал — СМИ

Бывший футболист сборной Египта Мухаммед Абутрика рассказал о недавнем разговоре со звездой Ливерпуля Мохаммедом Салахом.

По словам Абутрика 28-летний форвард несчастлив на Энфилде и хочет сменить клубную прописку.

— Я звонил Салаху относительно его положения в Ливерпуле. Он сказал, что расстроен, но это никак не повлияет на его игру. Знаю, что Салах несчастлив в Ливерпуле. Он рассказал мне причины, но это секрет. Не могу говорить об этом публично. Одна из вещей, разозливших его — это то, что он не был капитаном в матче против Мидтьюлланна, — сказал Абутрика.

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Сам Салах в интервью Diario AS признался, что был разочарован решением главного тренера команды Юргена Клоппа отдать капитанскую повязку на игру заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА Тренту Александеру-Арнольду.

— Я был расстроен, разочарован. Конечно, я надеялся, что капитанская повязка достанется мне в этой игре. Однако тренер решил иначе.

Между тем журналист Экрем Конур в Twitter написал, что Салах уже сообщил своим друзьям о решении перейти в мадридский Реал.

Однако мерсисайдский клуб будет выбирать максимально выгодное предложение для трансфера египтянина. Нападающим кроме Реала интересуется французский ПСЖ и английский Манчестер Сити.

Мохаммед Салах защищает цвета Ливерпуля с 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче за красных во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Goal.com

Фото: Depositphotos

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