Яремчук может перейти в итальянскую Рому зимой — La Gazzetta dello Sport

Форвард сборной Украины по футболу и бельгийского Гента Роман Яремчук уже зимой может сменить клубную прописку.

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что украинец заинтересовал тренерский штаб римской Ромы. Волки попытаются приобрести форварда в зимнее трансферное окно. Однако, Рома не сможет предложить буйволам большую сумму, ведь у клуба есть немалые долги.

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Главный тренер Ромы Паулу Фонсека кроме Яремчука назвал еще несколько исполнителей, которых бы хотел видеть в римском клубе. Это итальянский форвард китайского клуба Шанхай Шеньхуа Стефан Эль-Шаарави, который ранее уже выступал за Рому и переехал в Поднебесную в 2019 году за €16 млн, а также бразильский хавбек ливерпульского Эвертона Бернард Анисио Калдейра Дуарте, который пять сезонов провел в донецком Шахтере .

Рома уже пыталась подписать Яремчука в 2019 году, но клубы не смогли договориться о сумме сделки.

Салах хочет перейти в Реал

Бывший футболист сборной Египта Мухаммед Абутрика рассказал о недавнем разговоре со звездой Ливерпуля Мохаммедом Салахом.

По словам Абутрика 28-летний форвард несчастлив на Энфилде и хочет сменить клубную прописку. Причиной такого решения звезды красных является решение коуча команды Юргена Клоппа, который отдал тренерскую повязку на игру заключительного тура Лиги чемпионов УЕФА Тренту Александеру-Арнольду, а не Салаху.

Источник: La Gazzetta dello Sport