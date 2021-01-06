Аталанта — Парма — 3:0
Голы: Муриель, 15 Сапата, 49 Госенс, 61
Аталанта принимала Парму в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Бергамо на Стадио Атлети Адзурри д’Италия и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.
В середине первой половины встречи счет в матче открыл Луис Муриель. Колумбийский форвард оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в нижний угол ворот после паса от Йосипа Иличича.
После перерыва бергамаски удвоили свое преимущество во встрече. Робин Госенс нашел своим паса вблизи штрафной гостей Дувана Сапату, который из пределов штрафной пробил под правую стойку.
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На 58-й минуте матча на поле появился Руслан Малиновский, который заменил в игре Иличича. Уже через две минуты украинец разогнал третью голевую атаку своей команды. Руслан ринулся вперед, отпасовал на Сапату, тот пробил, а Госенс своим коленом поставил финальный аккорд.
gol punti!!
WELL DONE LADS!!@Plus500 #AtalantaParma #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/rDBrZ40OwC
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 6, 2021
Через несколько минут Малиновский попытался переиграть голкипера ударом со средней дистанции, но мяч просвистел в миллиметрах от правой стойки.
После 15-ти сыгранных матчей Аталанта имеет в своем активе 28 очков и занимает шестую строчку. Лидером Серии А остается Милан (15 матчей, 39 очков).