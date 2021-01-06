Аталанта — Парма — 3:0

Голы: Муриель, 15 Сапата, 49 Госенс, ​​61

Аталанта принимала Парму в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась в Бергамо на Стадио Атлети Адзурри д’Италия и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В середине первой половины встречи счет в матче открыл Луис Муриель. Колумбийский форвард оказался в выгодной позиции в штрафной и хладнокровно пробил в нижний угол ворот после паса от Йосипа Иличича.

После перерыва бергамаски удвоили свое преимущество во встрече. Робин Госенс ​​нашел своим паса вблизи штрафной гостей Дувана Сапату, который из пределов штрафной пробил под правую стойку.

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На 58-й минуте матча на поле появился Руслан Малиновский, который заменил в игре Иличича. Уже через две минуты украинец разогнал третью голевую атаку своей команды. Руслан ринулся вперед, отпасовал на Сапату, тот пробил, а Госенс ​​своим коленом поставил финальный аккорд.

Через несколько минут Малиновский попытался переиграть голкипера ударом со средней дистанции, но мяч просвистел в миллиметрах от правой стойки.

После 15-ти сыгранных матчей Аталанта имеет в своем активе 28 очков и занимает шестую строчку. Лидером Серии А остается Милан (15 матчей, 39 очков).